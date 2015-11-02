EURUSD удерживается выше 1,10 на комментариях Драги

В понедельник евро держится выше $1,10, опираясь на поддержку от роста доходности немецких гособлигаций. Марио Драги дал в выходные несколько комментариев, поддержавших евро: в частности, он сказал, что оценивает денежно-кредитную политику как достаточно сбалансированную.

Другой высокопоставленный чиновник ЕЦБ, Эвальд Новотны, сказал в своем интервью, что центробанк прав, думая о наращивании покупки активов для разгона инфляции, однако «он должен хорошо подумать, прежде чем так сделать».

Единой валюте помогли и статистические данные из еврозоны (сегодня вышли PMI в промышленном секторе), которые показали признаки хоть и вялого, но все же улучшения.

В своей сегодняшней утренней записке аналитики Morgan Stanley заявили, что Драги снова пытается «заморозить» кредитную политику банка, говоря об обсуждаемости расширения стимулирования в декабре. «Мы рассматриваем это заявление как часть упражнений во внезапности: Драги поддерживает элемент неожиданности, как может».

Тем временем, долларовые быки притаились до пятницы в ожидании данных по nonfarm payrolls.

К 15.39 мск EURUSD выросла по отношению к закрытию пятницы на 0,18% до отметки $1,1023.