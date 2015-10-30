Японский регулятор добавил компанию Marblestone в "черный список"

Японский финансовый регулятор (FSA) добавил компанию Marblestone Partners Ltd в так называемый черный список.

Данная компания предлагает свои торговые услуги японским инвесторам без соответствующего разрешения. Marblestone является владельцем таких брендов бинарных опционов, как TradeRush, BossCapital и Altivex.

Несмотря на то, что компания зарегистрирована в Великобритании, она имеет японскую версию своего сайта, что означает ориентированность ее деятельности на японских инвесторов и, соответственно, необходимость получения разрешения от японских регуляторов.

Ранее финансовый регулятор Онтарио (OSC) также опубликовал предупреждение для компании Marblestone касательно её бренда TradeRush, который не имел права предлагать свои услуги на территории этой канадской провинции.



