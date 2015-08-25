Народный Банк Китая снова понизил основные процентные ставки

Китайский регулятор решил уже в пятый раз с ноября 2014 года понизить основные процентные ставки в стране. Ставка по годовым кредитам уменьшена на 25 базисных пунктов до 4,6%, по годовым депозитам — на 1,75%. Снова снижены и нормативы резервирования для коммерческих банков.

Эти шаги расцениваются как новая поддержка экономики, а значит, Пекин стремится к тому, чтобы рост ВВП в текущем году удержался на запланированной норме в 7%. На фондовых рынках власти продолжают удерживаться от интервенций: расходы на это власти считают чрезмерными.

Решение Народного Банка Китая помогло отскоку на основных мировых рынках: растут и акции, и нефть, и цветные металлы.



Впервые за пять сессий доллар вырос к иене. К 14.49 фондовая Европа «позеленела». DAX вырос на 4,50%; САС 40 — на 4,64%; FTSE 100 – на 3,41%. Нефть Brent прибавила 3,03% до $43,99 за баррель с поставкой в октябре, WTI восстановилась на 3,18% до $39,06.

USDJPY прибавила 1,45% до отметки 120,12.