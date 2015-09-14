В августе Китай продал рекордное количество валюты

Центробанк и коммерческие банки Китая продали в августе иностранной валюты на $113,69 млрд долларов. На сегодняшний день это можно считать крупнейшим оттоком в истории. Уход капитала с китайского рынка усилился в результате девальвации юаня в прошлом месяце. Тем не менее, по словам трейдеров, чистый отток был в пределах прогнозов рынка. В некоторых прогнозах фигурировала сумма в $130 млрд. По-прежнему сохраняется неопределенность по волатильности юаня, по тому, куда двинется доллар после решения ФРС.

Цифры показывают, что Китай платит высокую цену, чтобы удержать свою валюту от дальнейшего падения.

Давление продавцов на юань остается сильным. Судя по всему, центробанк будет продолжать вмешиваться в естественный ход валютного рынка в ближайшие месяцы. После девальвации юаня Китай продал рекордное количество валютных резервов, чтобы стабилизировать стремительно обваливавшийся юань. Центробанк ввел множество новых стратегий, направленных на предотвращение спекуляций по дальнейшей коррекции юаня. Трейдеры подозревают также, что регулятор вмешался и в рынок оффшорного юаня.

Власти отчаянно пытались предотвратить и резкий обвал фондового рынка: последовал шквал политических мер по восстановлению доверия инвесторов.

Однако экономические данные сейчас увеличивают беспокойство на финансовых рынках: экономика замедляется сильнее, чем ожидалось, даже несмотря на несколько сокращений процентной ставки в прошлом году.



