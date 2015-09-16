Встреча ФРС: финальный отсчет начался

Сегодня политики ФРС собрались, чтобы решить, стоит ли сейчас ужесточать денежно-кредитную политику.

Сочетание сильного доллара, широких кредитных спредов и низких цен на акции побудили некоторых аналитиков откатить назад свои прогнозы роста. Тем самым заготовлен определенный балласт к аргументам тех чиновников, которые собираются настаивать на сохранении статус-кво.

Энджел Убид, старший научный сотрудник в Институте международной экономики Петерсона, говорит, что недавние движения на финансовых рынках и падение цен на сырьевые товары стали причиной более слабых прогнозов роста, чем, к примеру, в июне. «Если в июне у вас не было условий для роста ставки, то зачем это делать сейчас?» — спрашивает он. — «Если они не считают ужесточение монетарной политики сейчас хорошей идеей, они должны стоять на месте и давать сигналы рынку, что когда экономика будет выглядеть лучше, они начнут двигаться».

Картина, представшая сегодня перед глазами членов FOMC, вырисовывается смешанная. Последние экономические данные о США были сильными: ВВП во втором квартале вырос на 3,7%; прогноз на III квартал — 2,2% роста.

Рост количества вакансий в августе был достаточно сильным, чтобы снизить безработицу до 5,1%, что соответствует текущей оценке полной занятости. Если бы это было единственным критерием, ФРС могла бы утверждать, что настало самое время для начала ужесточения монетарной политики. Но действующая модель предполагает еще и рост заработной платы, и инфляции. Однако базовая инфляция сейчас составляет всего 1,2%. Многие эксперты думают, что увеличение ставки именно сейчас, когда появились признаки снижения инфляционных ожиданий, будет «политической ошибкой».

Кроме того, политики ФРС пока не знают, как отразится на экономике шум этой осени, разразившийся на финансовых рынках. Некоторые из них хотят притормозить и посмотреть, что будет дальше. Расчеты Goldman Sachs предполагают, что уже произошло естественное ужесточение финансовых условий примерно на 50 базисных точек, из которых около 20% обусловлено усилением доллара.

Против идеи подождать еще немного играет тот факт, что ФРС уже много месяцев «маринует» инвесторов и обещает им рост процентной ставки. Если ставка не поднимется сейчас, неопределенности на рынке усилятся. «Стимул есть в том, чтобы идти вперед сейчас, а не выжидать. ФРС пора уже перестать быть источником нестабильности на рынках», — говорит Лу Крэнделл, главный экономист ICAP Wrightson.

В четверг у членов FOMC будет выбор из целого ряда вариантов. Причем важно будет не только само по себе решение о ставке, но и риторика, которой оно будет сопровождаться. К примеру, если ФРС решит не поднимать ставку, то рынки будут внимательно ждать, продолжат ли политики говорить о неизбежности этого шага до конца 2015 года или все-таки допустят возможность отложить его до 2016.

Если сейчас регулятор удержит ставку на прежнем уровне, ему останется еще как минимум два заседания в 2015 году: в октябре и декабре.

В последнее время ФРС высказывалась по поводу роста ставки очень неопределенно, и эта туманность стала поводом для многочисленной критики. Роберто Перли, бывший чиновник ФРС, говорит, что регулятор запутывает инвесторов и не излагает достаточного количества аргументов в пользу изменения политики.

«Одной из причин того, что ФРС выражается крайне неясно, может быть простой факт: внутри FOMC до сих пор нет единого мнения, да еще и информация извне поступает очень противоречивая», — говорит он. — «Но, как правило, когда принятие важного решения уже на пороге — от ФРС можно было бы ожидать более уверенной и ясной риторики. Мы же до сих пор не услышали эффективных аргументов ни за, ни против». Примечательно, что от самой Джанет Йеллен пресса не слышала вообще ничего со времени ее выступления в Конгрессе в июле.

И, наконец, некоторые аналитики говорят, что ФРС пытается отучить рынки от заблаговременного информирования и четких деклараций о намерениях. Рынки слишком зависимы от вербальных интервенций. Однако, в то же время, ФРС пытается избежать неожиданных скачкообразных реакций, и поэтому сигнализирует о том, что любое увеличение ставки будет «постепенным», максимально осторожным.