Ставка Банка Англии не изменилась. Фунт подрастает

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на прежнем, рекордно низком уровне в 0,5%. Политики остаются осторожными из-за глобальной неопределенности по китайским событиям. Банк сигнализирует о том, что статус-кво может продержаться дольше, чем ожидалось ранее. Пока в Комитете по монетарной политике доминируют голуби.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, сегодня ждут, что британский регулятор поднимет ставку в начале следующего года. Тем не менее, растет число экспертов, которые прогнозируют более позднее начало ужесточения монетарной политики. Например, экономисты Сiti называют в качестве подходящей даты ноябрь следующего года.

На мнение руководства регулятора, вероятно, повлияли слабые данные по экономике Великобритании, опубликованные в среду. Промпроизводство сократилось на 0,4% в июле, хотя прогнозировался прирост на 0, %. Дефицит торгового баланса резко расширился в июле до 11,1 млрд фунтов — крупнейший дефицит с июля прошлого года.

Инфляция в Великобритании по-прежнему остается ниже целевого уровня в 2%.

Фунт вырос к доллару и евро: GBPUSD к 16.25 торгуется на уровне 1,5394; пара EURGBP снизилась до 0,7278.