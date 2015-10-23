Снижение процентной ставки в Китае: 4 фокусные точки

Сегодня, вот уже в шестой раз за прошедшие 11 месяцев, Народный Банк Китая снова снизил процентные ставки и смягчил резервные требования к банкам. Вот четыре вещи, которые, возможно будет вам интересны в этой связи.

Что в итоге сделал Китай?

Пекин анонсировал новые шаги, которые должны хоть как-то поддержать замедляющийся рост экономики. Для начала центробанк еще на четверть процентного пункта сократил обе своих процентных ставки, а вдобавок сократил еще и требования к количеству денег, которое должны держать в резерве крупные банки. В совокупности с третьим изменением требований к маленьким банкам, всё это должно освободить больше денег для свободного обращения в экономике.

Почему это делается сейчас?

Всего четыре дня назад Китай заявлял, что его рост в третьем квартале составил всего 6,9% в сравнении с прошлым годом. Такой низкий темп роста в последний раз был зафиксирован в первом квартале 2009 года, когда мир боролся с финансовым кризисом глобального масштаба.

Это поможет?

Уже понятно, что предыдущих шагов оказалось недостаточно, чтобы вытащить китайскую экономику из штопора. Сегодня прошло уже далеко не первое снижение ставки за последний год, но экономический рост продолжает снижаться. В первом полугодии 2015 года он составил 7% (по сравнению с 7,3% в 2014). Экономисты обычно говорят, что любые шаги требуют некоторого времени, прежде чем огромная экономическая и хозяйственная машина Китая, вторая в мире по величине, отреагирует и перестроится. Поэтому теоретически новая мера смягчения денежно-кредитной политики поможет, но не сразу.

А есть ли у медали вторая сторона?

Снижение ставки и резервных требований теоретически приводит к риску перекачивания капиталов в раздутые китайские госкомпании и в те отрасли, которые отчаянно нуждаются в деньгах, но борются при этом с перепроизводством (к примеру, это сталевары и изготовители цемента). Китайские чиновники пытались направить капиталы на более мелкие, частные предприятия, которые, по словам экономистов, будут иметь решающее влияние на оздоровление роста экономики Поднебесной. В самом начале спада чиновники делали более целенаправленные движения, но они показали незначительный эффект.



