Обзор финансово-экономической прессы: 19 августа

Предлагаем ознакомиться с заголовками и выдержками из новостных лент средств массовой информации. О том, что сообщали журналисты сегодня, 19 августа, читайте в обзоре:
Frankfurter Allgemeine
Россия долго не протянет без импорта
Министр сельского хозяйства ФРГ уверен, что "Россия не сможет долго выдерживать свой запрет на импорт сельхозпродукции из ряда стран, в том числе стран Евросоюза". Например, ей не удастся в одиночку решить вопрос с нехваткой молочной продукции.
Inopressa
Французы построят в Крыму исторический парк - на деньги Константина Малофеева
СМИ не видят в визите в Россию Филиппа де Вилье, политика правого толка и создателя исторического парка развлечений Puy du Fou, ничего необычного. Удивляют лишь выбор Крыма для одного из парков и "банкир" донецких сепаратистов в качестве партнера.
BBC
Statoil и "Роснефть" начали проект несмотря на санкции"Роснефть"
Российская компания "Роснефть" и норвежская Statoil начали геолого-разведывательные работы в норвежской части Баренцева моря, несмотря на то, что страны Запада наложили санкции на Россию.
DW
Болгария остановила все работы по газопроводу "Южный поток"
Министр экономики и энергетики Болгарии распорядился приостановить все действия по газопроводу "Южный поток", пока проект не будет приведен в соответствие европейскому законодательству.
Экспорт из ЕС в Россию резко сократился еще до введения санкций
Заметное сокращение экспортно-импортных операций между ЕС и Россией, по данным статистического ведомства Eurostat, произошло еще до войны санкций, вызванной украинским кризисом.
Эксперт: Украинская ГТС представляет для Германии стратегический интерес
Специалист по энергетике Немецкого института экономических исследований пояснила DW, зачем Украина приняла закон, позволяющий сдавать в аренду систему магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа.
РБК
Издержки российских производителей почти сравнялись с американскими
Издержки отечественных производителей почти сравнялись с американскими. Низкие производственные издержки были основным конкурентным преимуществом России еще десять лет назад. Теперь не так - рост реальных зарплат и затрат на энергию не позволяет больше отечественным компаниям производить товары дешевле, чем в США, подсчитали в Boston Consulting Group.