Обзор финансово-экономической прессы: 19 августа

Предлагаем ознакомиться с заголовками и выдержками из новостных лент средств массовой информации. О том, что сообщали журналисты сегодня, 19 августа, читайте в обзоре:



Frankfurter Allgemeine

Россия долго не протянет без импорта

Министр сельского хозяйства ФРГ уверен, что "Россия не сможет долго выдерживать свой запрет на импорт сельхозпродукции из ряда стран, в том числе стран Евросоюза". Например, ей не удастся в одиночку решить вопрос с нехваткой молочной продукции.

Inopressa

Французы построят в Крыму исторический парк - на деньги Константина Малофеева

СМИ не видят в визите в Россию Филиппа де Вилье, политика правого толка и создателя исторического парка развлечений Puy du Fou, ничего необычного. Удивляют лишь выбор Крыма для одного из парков и "банкир" донецких сепаратистов в качестве партнера.

BBC

Statoil и "Роснефть" начали проект несмотря на санкции"Роснефть"

Российская компания "Роснефть" и норвежская Statoil начали геолого-разведывательные работы в норвежской части Баренцева моря, несмотря на то, что страны Запада наложили санкции на Россию.

DW

Болгария остановила все работы по газопроводу "Южный поток"

Министр экономики и энергетики Болгарии распорядился приостановить все действия по газопроводу "Южный поток", пока проект не будет приведен в соответствие европейскому законодательству.

Экспорт из ЕС в Россию резко сократился еще до введения санкций

Заметное сокращение экспортно-импортных операций между ЕС и Россией, по данным статистического ведомства Eurostat, произошло еще до войны санкций, вызванной украинским кризисом.

Эксперт: Украинская ГТС представляет для Германии стратегический интерес

Специалист по энергетике Немецкого института экономических исследований пояснила DW, зачем Украина приняла закон, позволяющий сдавать в аренду систему магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа.

РБК

Издержки российских производителей почти сравнялись с американскими

Издержки отечественных производителей почти сравнялись с американскими. Низкие производственные издержки были основным конкурентным преимуществом России еще десять лет назад. Теперь не так - рост реальных зарплат и затрат на энергию не позволяет больше отечественным компаниям производить товары дешевле, чем в США, подсчитали в Boston Consulting Group.