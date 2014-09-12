Обзор финансово-экономической прессы: 12 сентября

Предлагаем пользователям Блогов выдержки из разных периодических изданий, чтобы оценить новостной фон на пятницу, 12 сентября.

РБК-Daily

Австрия сообщила о недопоставке 15% газа из России

Австрия недополучила в четверг 15% газа из России. Об этом сообщает венское издание Die Presse со ссылкой на данные из контрольного пункта в Доннерстаге. По словам начальника контрольного пункта Вальтера Болца, колебания в поставках газа - нередкое явление, но обычно Россия быстро поясняет, почему возникла проблема. В этот раз ответ из Москвы на соответствующий запрос не пришел, а потому австрийцы не могут сказать, идет речь о техническом сбое на компрессорной станции или есть другая причина.

Reuters сообщил о намерениях США ввести санкции против Сбербанка

Новые санкции, о которых администрация президента США Барака Обамы собирается объявить в пятницу, затронут Сбербанк, сообщает Reuters со ссылкой источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. Новые ограничения коснутся и других российских банков. Ранее Обама заявил, что новые санкции США затронут финансовый, энергетический и оборонный сектора российской экономики. Он подчеркнул, что Вашингтон присоединится к Евросоюзу в вопросе ужесточения санкций против РФ. По словам Обамы, это делается для того, чтобы увеличить «политическую изоляцию России и ее экономические издержки особенно в областях, важных для президента Владимира Путина и тех, кто его окружает».

Гонконг привлек $1 млрд по законам шариата

Гонконг впервые выпустил долговые инструменты, которые соответствуют нормам шариата - сукук. Объем выпуска составил $1 млрд, следует из опубликованного 11 сентября сообщения правительства особого региона в составе Китая. Весь тираж ценных бумаг был раскуплен. Срок погашения сукука - пять лет. Власти Гонконга особо подчеркнули, что это был первый в истории выпуск исламских облигаций, номинированных в долларах, предпринятый государством с высшим кредитным рейтингом - ААА.

ЕС введет санкции против российской нефтянки, оборонки и пяти банков

Евросоюз подтвердил, что новые санкции включают дальнейшие ограничения на доступ российских госбанков к европейскому капиталу, расширение эмбарго на поставку технологий для российской нефтяной отрасли и увеличение списка лиц, чьи активы в Европе подлежат блокировке. Об этом говорится в сообщении Европейского совета. Отныне европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять кредиты Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку. Кроме того, европейцы не могут покупать и продавать ценные бумаги этих банков со сроком обращения более 30 дней (ранее запрет покрывал бумаги со сроком более 90 дней). Аналогичный запрет на размещение долговых инструментов распространяется на три оборонных предприятия и три нефтяных компании, названия которых ЕС не раскрывает. Ранее Reuters, FT и Wall Street Journal сообщали, что это «Оборонпром», Объединенная авиастроительная корпорация и Уралвагонзавод, а также «Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть».

Agence France-Presse

МВФ считает, что принятие независимости Шотландии вызовет негативную реакцию рынков

Представитель Международного валютного фонда Уильям Мюррей заявил, что возможное отделение Шотландии от Великобритании вызовет негативную реакцию рынков, сообщает Agence France-Presse. «Ответ «да» при голосовании образует ряд важных и сложных вопросов, по которым придется вести переговоры. Шотландию ждет неопределенность перехода к новым финансовым и налоговым правилам. Эта неопределенность может привести к негативной реакции рынка», - заявил он.

DW

Глава ЕЦБ: Для выхода из кризиса еврозоне требуется больше инвестиций

В борьбе с экономическим кризисом в Европе необходимы дополнительные политические усилия и большие объемы инвестиций, считает глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги. В то время как экономика в США вернулась к докризисному уровню, ситуация в еврозоне выглядит не так хорошо, заявил Драги в Милане вечером в четверг, 11 сентября. Причиной этому, по его словам, является, прежде всего, более низкий уровень инвестиций в Европе, сообщает агентство Reuters. Процветания можно вновь достичь лишь с помощью структурных реформ, заявил Драги. Он отметил, что проведением политики низких процентных ставок и ряда нестандартных мер ЕЦБ уже внес свой вклад в решение проблем.

Миллионы человек вышли на улицы Барселоны в поддержку независимости Каталонии

В Барселоне в четверг, 11 сентября, прошла крупная демонстрация за отделение Каталонии от Испании. В манифестации, по данным мэрии города, приняли участие около 1,8 миллиона человек, передает агентство AFP. МВД Испании сообщает о 525 тысячах митингующих, сообщает AP. Демонстрация прошла под лозунгом "Время пришло!". Требование предоставления Каталонии независимости не является новым, однако особую актуальность оно приобрело накануне референдума о независимости Шотландии, который должен состояться 18 сентября, отмечает AFP.