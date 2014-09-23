Обзор финансово-экономической прессы: 23 сентября

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РБК-Daily

ЕЦБ запустил в обращение новые купюры в €10

Европейский центральный банк запускает в обращение с 23 сентября новую купюру достоинством €10. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Новая купюра стала второй банкнотой, в дизайне которой использовано изображение финикийской царевны Европы, похищенной принявшим облик быка Зевсом. Фигура царевны видна на голограмме и водяных знаках новой банкноты. Введены и другие методы защиты: новая купюра при наклоне меняет цвет от изумрудно-зеленого до темно-синего. Ее будет очень легко проверить на подлинность, подчеркивается в сообщении ЕЦБ.

Выход США на рынок СПГ может стоить «Газпрому» до 20% выручки

Выход США на глобальный рынок сжиженного природного газа (СПГ) может стоить «Газпрому» до 20% выручки, но не освободит Европу от зависимости перед российским газом, говорится в исследовании Центра глобальной энергетической политики (Center on Global Energy Policy) при Колумбийском университете Нью-Йорка (текст документа был опубликован в понедельник вечером). Авторы исследования - Джейсон Бордофф (бывший советник Барака Обамы по энергетической политике) и Тревор Хаузер (научный сотрудник Петерсоновского института международной экономики) - предпринимают попытку, как они сами говорят, «уравновешенной оценки» влияния американского экспорта СПГ на энергетическую безопасность в Европе и внешнюю политику России.

IPO китайской Alibaba установило мировой рекорд

Первичное публичное размещение акций (IPO) китайской Alibaba официально стало крупнейшим в истории, после того как банки-организаторы исполнили опцион «green shoe» - право разместить дополнительные акции в условиях высокого спроса. Андеррайтеры IPO (35 банков) продали 48 млн акций, исполнив опцион в полном объеме, сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В результате сумма размещения увеличилась на 15% - до $25 млрд - и на те же 15% увеличились комиссионные банков. Предыдущий мировой рекорд принадлежал также китайскому эмитенту: в 2010 году Agricultural Bank of China провел IPO на $22,1 млрд (с учетом опциона). Гигант электронной коммерции Alibaba разместился в Нью-Йорке в минувшую пятницу: компания и акционеры продали 320 млн бумаг (около 13% уставного капитала) по $68 за штуку.

DW

США атаковали позиции боевиков "Исламского государства" в Сирии

Вооруженные силы США нанесли удары по позициям боевиков "Исламского государства" на территории Сирии. Об этом в понедельник, 22 сентября, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. "Я могу подтвердить, что американские военные и силы союзников начали военную операцию против боевиков организации "Исламское государство" с применением бомбардировщиков, штурмовиков и крылатых ракет Tomahawk", - цитирует контр-адмирала агентство AFP. О каких союзниках идет речь, Кирби уточнять не стал.

В Польше приведено к присяге новое правительство

Президент Польши Бронислав Коморовский в понедельник, 22 сентября, привел к присяге новый состав правительства страны, который возглавила бывший председатель сейма Ева Копач. Она заменила на этом посту Дональда Туска, подавшего в отставку в связи с тем, что в декабре 2014 года он возглавит Европейский совет. Новый министр иностранных дел Гжегож Схетына, сменивший на этом посту Радослава Сикорского, обозначил своей главной целью улучшение отношений между Варшавой, Москвой и Киевом. "Я сделаю все, чтобы снова добиться нормальных и стабильных взаимоотношений между Польшей, Россией и Украиной, - цитирует главу МИД агентство AFP.