Обзор финансово-экономической прессы: 25 сентября

Предлагаем пользователям Блогов выдержки из разных периодических изданий, чтобы оценить новостной фон на четверг, 25 сентября.



РБК-Daily

Американский институт развития OPIC принял решение уйти из России

Еще один иностранный инвестор - фонд OPIC - покидает российский рынок. Страну покидают не только крупные госинституты, но и частные инвесторы, вкладывавшие в фонды private equity. Российские финансисты считают, что они просто не смогли научиться работать на местном рынке. Крупнейший международный фонд OPIC (Overseas Private Investment Corporation) принял решение больше не вкладываться в российские активы, рассказал РБК представитель компании. «Мы больше не будем инвестировать в Россию. В июле руководство OPIC приостановило рассмотрение любых вложений в российские проекты и предоставления гарантий под инвестиции в них. При этом мы решили не избавляться от активов, в которые уже вошли, и будем соблюдать договоренности, которые у нас уже есть, но это все», - рассказал представитель OPIC Чарльз Стэдлэндер.

Япония ввела санкции против Сбербанка и еще четырех российских банков

Введенные сегодня Японией санкции направлены против Сбербанка, ВТБ, Внешэкономбанка, Газпромбанка и Россельхозбанка, следует из материалов МИД Японии. Дополнительные ограничения запрещают гражданам и компаниям из Японии совершать операции с бумагами этих банков, сроки погашения которых превышают 90 дней. Запрет распространяется также на дочерние организации вышеназванных банков, в которых им принадлежит более 50% капитала.

Paypal начнет частично работать с биткоином

Платежная система PayPal разрешит своим клиентам принимать криптовалюту биткоины для оплаты части товаров. Для этого PayPal будет сотрудничать с другими платежными системами, которые специализируются на биткоинах - BitPay, Coinbase и GoCoin. Об этом говорится в распространенном 23 сентября сообщении PayPal. Пока использовать биткоины смогут клиенты PayPal в Северной Америке. Кроме того, с помощью криптовалюты можно будет расплатиться только за «цифровой контент». Компания не стала пояснять, что имеется в виду, однако из сообщения BitPay следует, что речь идет о музыке, электронных книгах, видео, играх.

Итальянские СМИ сообщили об охоте полиции за активами россиян

Финансовая гвардия Италии (Guardia di Finanza), силовая структура при Министерстве финансов страны, ищет активы российских чиновников, попавших в санкционные списки Евросоюза и США, сообщила в среду итальянская деловая газета Il Sole 24 Ore. По данным издания, в фокусе финансовой полиции потенциально находятся девять человек - помощник президента России Владислав Сурков, советник президента Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Леонид Слуцкий и Елена Мизулина, сенатор Андрей Клишас, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин и крымские лидеры Сергей Аксенов и Владимир Константинов. В том же списке, якобы составленном американскими разведслужбами, издание называет беглого президента Украины Виктора Януковича и украинского политика Виктора Медведчука - близкого друга Владимира Путина. Поэтому после недавнего ареста итальянской собственности бизнесмена Аркадия Ротенберга возможны и другие аналогичные операции, полагает газета.

Barclays оштрафовали дважды за один день на $77 млн

Британский банк Barclays 23 сентября был оштрафован финансовыми регуляторами США и Великобритании. Общая сумма взысканий составила $77 млн. В США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) во вторник опубликовала сообщение о том, что Barclays согласился выплатить $15 млн за неспособность привести внутренние правила в соответствие с Законом о финансовых консультантах (Investment Advisers Act). Британский банк обязался нанять независимого специалиста для организации внутреннего расследования.

DW

Иран предлагает Европе экспорт природного газа

В свете российско-украинского газового конфликта Иран предлагает Европе "надежный источник газа". Об этом в среду, 24 сентября, президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил своему австрийскому коллеге Хайнцу Фишеру в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Правительство в Тегеране готово экспортировать свои богатые запасы газа через Австрию в Европу, приводит слова иранского лидера австрийское агентство APA. Как сообщает агентство Reuters, в Евросоюзе всерьез рассматривают вопрос о поставках газа из Ирана. "Иран входит в число наших главных приоритетов как одна из среднесрочных мер, которые помогут снизить зависимость от российских поставок газа. Иранский газ может легко поступать в Европу, и наметилось явное политическое сближение между Тегераном и Западом", - сообщил агентству источник в Еврокомиссии, участвующий в разработке энергетической политики ЕС.

BBC

США заплатят индейцам навахо рекордную компенсацию

Правительство США заплатит племени навахо более 500 млн долларов - самую большую компенсацию, когда-либо выплаченную индейскому племени в истории Соединенных Штатов. Это станет завершением судебного процесса, который продолжается уже более полувека. В свою очередь навахо откажутся от исков, касающихся того, как власти США обращаются с ресурсами в резервации индейцев на территории штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. Половина всех земель навахо в настоящее время сдается для сельскохозяйственных целей, добычи газа и нефти. Правительство США уже заключило похожие сделки с представителями других племен, урегулировав споры по поводу использования их земель.