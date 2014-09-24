Обзор финансово-экономической прессы: 24 сентября

Предлагаем пользователям Блогов выдержки из разных периодических изданий, чтобы оценить новостной фон на среду, 24 сентября.



The Guardian

Глава хедж-фонда говорит, что арест российского олигарха - это предостережение, исходящее от Путина

Один из самых громогласных критиков президента Путина Билл Браудер утверждает, что арест одного из богатейших россиян, произведенный на прошлой неделе, был попыткой Путина уберечься от дворцового переворота, пишет The Guardian. "Браудер - менеджер хедж-фонда, сделавшийся борцом с российской коррупцией", - поясняет журналистка Дженнифер Рэнкин. Арест Владимира Евтушенкова подкрепил предположения, что Кремль хочет взять под свой контроль его компанию "Башнефть", напоминает газета. Браудер, однако, сказал, что арест "мотивируется больше паранойей, чем какой-либо потребностью в конкретных активах", так как "Путин и его мелкие сошки всегда могут украсть эти активы всевозможными способами".

РБК-Daily

Samsung прекратит поставлять ноутбуки в Европу

Южнокорейская компания Samsung решила прекратить поставку ноутбуков и хромбуков в страны Европы, сообщает PC Advisor. Причиной такого решения стали изменение рыночных условий и падение спроса на продукцию. Полностью отказываться от выпуска ноутбуков Samsung не намерена и продолжит поставлять их в другие страны.

ВТО ухудшила прогноз по росту мировой торговли на 2015 год

ВТО ухудшила прогноз по росту мировой торговли на 2015 год до 4% с апрельской оценки в 5,3%. Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирной торговой организации. «Международные организации пересмотрели свои прогнозы роста ВВП после разочаровывающего экономического роста в первой половине года», - рассказал глава ВТО Роберто Азеведо, объясняя причины того, почему были пересмотрены прогнозы ВТО. Также ВТО ухудшила до 3,1% прогноз по росту мировой торговли на 2014 год.

Barclays оштрафован на $62 млн за слабую защиту средств клиентов

Британский банк Barclays оштрафован Управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA) на общую сумму порядка $62 млн за недостаточную безопасность средств клиентов, пишет Bloomberg. По данным FCA, Barclays не соблюдал правила гарантирования депозитных вкладов с 2007 по 2012 год в отношении 95 счетов в 21 стране мира.

DW

ЕС предлагает Киеву и Москве заключить временный договор по газу

Европейская комиссия предлагает Украине и России подписать временный газовый контракт. С таким заявлением выступил комиссар ЕС по энергетике Гюнтер Эттингер (Gnther Oettinger) во вторник, 23 сентября, на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Энергетического сообщества в Киеве, передает агентство Reuters. По словам Эттингера, идея временного контракта подразумевает установление промежуточной цены на определенный объем газа, который "Газпром" поставит "Нафтогазу Украины". По мнению комиссара этот объем должен составить "несколько миллиардов кубометров". "Предложение предполагает временное решение для предотвращения проблемы с газообеспечением (Украины - Ред.) в зимний период вплоть до апреля следующего года", - пояснил еврокомиссар.