Обзор финансово-экономической прессы: 1 сентября

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La Repubblica

Итальянские фрукты и овощи остаются на полях: "Российское эмбарго рискует сжить нас со света"

По словам итальянских сельхозпроизводителей, "чужая война ведет нас к краху", пишет Йеннер Мелетти в статье, напечатанной в газете La Repubblica. "В это время на площадке Bissolo Gabriele Group должны были бы находиться трейлеры со столовым виноградом и последними нектаринами. Но сейчас здесь пусто, никакого шума. "Это вина чужой войны, которая толкает нас к катастрофе". Тысячи фур в год уезжали отсюда в Россию. "Все остановилось, - говорит Габриэле Биссоло, - по причине эмбарго, которое ввел Владимир Путин. Экспорт в Россию достигал 60-70% от моего оборота, который равняется почти 20 миллионам в год. Эмбарго нанесло моему бизнесу сильный удар. Но в Италии еще не поняли одного: это эмбарго нанесет вред всем, даже тем, кто не знает, где находится Россия. И никто об этом не говорит", - пишет издание.

РБК-Daily

Объемы нефтяного бурения в России упали впервые с кризисного 2009 года

Объемы бурения нефтяных скважин в России по итогам первого полугодия этого года сократились на 7%, впервые с кризисного 2009 года. Самое заметное падение - на 18% - у «Сургутнефтегаза», традиционного лидера отрасли по объему бурения. Угрозы добыче нефти пока нет, уверены эксперты.», традиционного лидера отрасли по объему бурения. Угрозы добыче нефти пока нет, уверены эксперты. С 2003 года объемы эксплуатационного бурения в нефтяной отрасли в России выросли почти в 2,5 раза, до 20,8 млн м по итогам прошлого года.

Microsoft отказалась выполнить предписание американского суда

Американский интернет-гигант Microsoft отказался выполнить предписание судьи о передаче американским властям данных клиентов, которые компания хранит за рубежом. Корпорация заявила, что обжалует решение окружного судьи Нью-Йорка Лоретты Прески, передает Reuters. Представитель Microsoft подтвердил агентству, что компания планирует подать апелляцию. Это первый случай, когда американская компания отказалась выполнить судебное предписание.

ЕС примет решение о санкциях против России на следующей неделе

Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Евросоюза Херман Ван Ромпей по итогам субботнего заседания саммита стран ЕС в Брюсселе заявили, что решение о новом пакете санкций против России будет принято в течение следующей недели, сообщает Reuters.По словам Меркель, ЕС пойдет на ужесточение санкций в том случае, если ситуация на Украине будет ухудшаться или не изменится нынешнее положение вещей на востоке страны.

Австралия ввела санкции против ОПК, финансовой и нефтяной сфер России

Австралийское правительство расширило санкции в отношении России. В частности, новые санкции касаются оборонно-промышленного комплекса, финансовой и нефтегазовой сфер, передает Reuters. Новые санкции подразумевают под собой запрет на экспорт в Россию оружия, оборудования для нефтегазовой сферы, также вводятся ограничения в доступе российским госбанкам на австралийский рынок капитала. Под запретом оказались инвестиции в Крым и торговля с республикой.