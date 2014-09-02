Обзор финансово-экономической прессы: 2 сентября

Предлагаем пользователям Блогов выдержки из разных периодических изданий, чтобы оценить новостной фон на вторник, 2 сентября.



Bloomberg

Россия готовится перевести на другого собственника фонд объемом 10 млрд долларов

Два информированных источника утверждают, что Россия готовится передать фонд суверенного богатства из собственности госбанка ВЭБ, подпавшего под санкции, в собственность ЦБ РФ, сообщает Bloomberg. "Соинвесторы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), среди которых есть суверенные фонды из Европы и Азии, опасаются, что санкции могут затронуть их инвестиции в России, если активы останутся под контролем госбанка", - пересказывают журналисты Джейсон Коркоран и Даниэле Лепидо слова одного из источников, пожелавшего остаться анонимным. Со своей стороны, РФПИ в заявлении, присланном по электронной почте, сообщил, что решение о его передаче в собственность ЦБ "не принято", а обсуждение "возможного разделения" началось два года назад. Пресс-служба ЦБ и официальный представитель ВЭБа Екатерина Гришковец на просьбы о комментариях не ответили.

La Repubblica

Москва рискует: с украинским кризисом она идет к Lehman moment

Московское представительство JP Morgan прогнозирует ухудшение ситуации на Московской бирже и рекомендует сократить инвестиции, пишет корреспондент газеты La Repubblica. "Вероятно, привычнее мечтать о "волшебном моменте" в нашей жизни, но аналитики JP Morgan Chase удивляют, создав новое определение краю пропасти: Lehman moment. Явная отсылка к краху американского банка в сентябре 2008 года вследствие ипотечного кризиса. Когда банк рухнул, DowJones потерял за одну сессию 500 пунктов и с этого момента стала раскручиваться спираль финансового кризиса, переросшая в Великую рецессию", - напоминает автор.

РБК-Daily

В августе на Московской бирже инвесторы купили рекордный объем золота

Объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже в августе вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым месяцем: через биржу продали и купили почти 2,5 тыс. кг золота и серебра на 1,51 млрд рублей. Причина - геополитическая напряженность и сильное ослабление рубля, уверены аналитики. Суммарные объемы торгов драгоценными металлами в августе выросли на 52,2% по сравнению с июлем 2014 года, сообщили на Московской бирже. В августе объем торгов золотом составил 1,48 млрд руб. (в июле - 986,9 млн руб.), серебром - 32,8 млн руб. (в июле - 6,6 млн руб.).

Палладий из-за угрозы санкций подорожал до $900 впервые за 13 лет

Палладий на мировом рынке впервые за 13 лет преодолел отметку в $900 за тройскую унцию. Одной из главных причин роста цены на металл эксперты называют неопределенность относительно дальнейших санкционных шагов Европы против России, которая является крупнейшим в мире поставщиком палладия. Спотовая цена на палладий (по данным терминала Reuters) сегодня достигала $910 - самого высокого значения с февраля 2001 года. Палладий дорожает четвертую сессию подряд на фоне обострения украинского конфликта.

Официальный курс доллара впервые поднялся выше 37 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с 2 сентября 2014 года, вырос на 36,29 коп. и составил 37,2945 руб./долл. Таким образом, официальный курс американской валюты впервые в истории преодолел психологически важную отметку в 37 рублей.

The New York Times

Забастовка работников ресторанов быстрого питания пройдет в ста городах США

В ближайший четверг более чем в ста городах США пройдет очередная забастовка работников ресторанов быстрого питания. Как пишет The New York Times, не исключены акции гражданского неповиновения. Сотрудники фастфуд-сетей потребуют увеличения почасовой оплаты труда до $15. По словам организаторов, забастовки состоятся в ресторанах более чем в ста американских городах, также запланированы сидячие забастовки более чем в десяти населенных пунктах. В июле на собрании под Чикаго около 1,3 тыс. сотрудников ресторанов быстрого питания единогласно одобрили резолюцию о проведении акций гражданского неповиновения для усиления давления на сети фастфуда, напоминает газета.