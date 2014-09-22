Обзор финансово-экономической прессы: 22 сентября

Предлагаем пользователям Блогов выдержки из разных периодических изданий, чтобы оценить новостной фон на понедельник, 22 сентября.

РБК-Daily

Оракул из Бронкса: легенда Кремниевой долины Ларри Эллисон отошел от дел

В пятницу миллиардер Лоуренс (Ларри) Эллисон объявил о своем уходе с поста генерального директора корпорации Oracle, которой он руководил на протяжении 37 лет. В свои 70 лет Эллисон считается легендой Кремниевой долины. Его компания не только стала пионером в компьютерных технологиях, изменивших развитие бизнеса, но и сделала предпринимателя одним из богатейших людей планеты - Forbes оценивает состояние Эллисона в $50 млрд. Отход Эллисона от управления Oracle продолжил череду отставок «первого поколения» лидеров высокотехнологичных компаний, другой яркий представитель которого - Билл Гейтс, в феврале оставивший совет директоров Microsoft.

Инвестиционная группа Blackstone уйдет из России из-за санкций

Американская инвестиционная компания Blackstone Group уходит из России, пишет газета The Financial Times. По данным издания, группа приняла решение не продлевать контракты с консультантами, ранее нанятыми для развития бизнеса в стране. В 2011 году сооснователь Blackstone Group Стивен Шварцман стал членом международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций.

Санкции отсрочили включение рубля в число валют CLS

Международная система CLS отложила на неопределенный срок включение рубля в число расчетных валют. Это должно было произойти уже в ноябре. На перенос сроков могли повлиять западные санкции. CLS и Банку России не хватает времени, чтобы решить оставшиеся задачи и обеспечить включение в расчетную систему российский рубль, сказал РБК представитель CLS. «Процесс включения валюты в CLS требует значительных усилий и зависит от множества факторов, которые влияют на сроки. Есть операционные и правовые аспекты, а также международные факторы, которые требуют постоянной оценки. То же самое относится и к любой другой валюте», - сказал РБК гендиректор CLS Ник Мюррей-Лесли.

The Financial Times

Саркози: кризис во Франции может привести Европу к краху

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что кризис в стране может привести Европу к краху. Об этом сообщает The Financial Times. «Это был кризис, который затронул все страны без исключения», - сказал Саркози о событиях 2008 года. - «В 2014 году это кризис во Франции, который может привести Европу к банкротству. Вот что у нас нового». Политик добавил, что если он победит на президентских выборах в 2017 году, то потребует реорганизовать налоговую систему Франции.

DW

Где еще в Европе могут пройти референдумы о независимости?

Те, кто хочет сохранить государства Европы в их современном виде, вздохнули с облегчением. Но каталонские, фламандские и южнотирольские националисты, наоборот, надеялись на победу своих шотландских "коллег". Тем более, что повод для радости у них все-таки есть: сторонники за независимость в Шотландии проиграли с небольшим отрывом, получив при этом от Лондона согласие на расширение прав автономии. Сепаратисты в других европейских странах.по-прежнему надеются провести похожие голосования. Неудивительно, что давление на правительства стран ЕС в вопросах уступок региональным администрациям только растет.

BBC

General Motors отзывает сотни тысяч машин из-за тормозов

Один из крупнейших производителей автомобилей американский концерн General Motors отзывает сотни тысяч автомобилей из-за неисправности тормозной системы. В автомобилях марки Cadillac, по данным GM, существует риск возгорания при использовании штатных тормозных колодок. Большинство из машин, которые будут отозваны, находятся в США и Канаде. General Motors сообщила, что данных о пострадавших или погибших в результате неисправности нет.