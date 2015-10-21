Евро укрепляется по отношению к доллару и иене

Единая валюта растет к доллару и иене в среду. Перспективы дополнительного стимулирования экономики еврозоны от ЕЦБ до конца 2015 года слабеют. К 9.09 мск EURUSD торгуется на уровне 1,1354 (+0,08%), EURJPY выросла на 0,22% до отметки 136,28.

Подъем курса евро давит на индекс доллара. Американец отыграл было свое вчерашнее проседание до отметки 94,64 пункта к корзине валют и вырос во время сессии на Уолл-стрит до 94,94, однако с начала суток находится под легким давлением. Сейчас к корзине основных валют американец снизился на 0,02%, индекс находится на отметке 94,88 пункта.

По словам аналитиков, евро по-прежнему склонен к высокой волатильности в преддверии заседания ЕЦБ в четверг. Рынки остаются довольно осторожными. Данные, выпущенные вчера ЕЦБ, показали, что банки еврозоны в последние несколько месяцев смягчили свои стандарты кредитования сильнее, чем ожидалось, несмотря на нестабильную мировую ситуацию. Это снизило потребность ЕЦБ в дополнительном монетарном стимулировании, а значит, поддерживает единую валюту.

Доллар слегка подрастает к иене: USDJPY к 9.16 торгуется на уровне 119,98, прибавив 0,11%. Официальные данные, вышедшие сегодня в Японии, показали резкое замедление роста экспорта в годовом выражении. Это слабый показатель, который определенно сохраняет давление на Банк Японии с целью дополнительно ослабить монетарную политику. Вряд ли это случится на следующей неделе (во время политического заседания японского регулятора), однако вероятность этого не нулевая.

После того, как были объявлены результаты выборов в Канаде, луни (канадский доллар) стабилизировался. В ожидании сегодняшнего решения Банка Канады USDCAD прибавила всего лишь 0,08% до отметки 1,2992.