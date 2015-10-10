Товарные валюты на рынке Форекс определяются по экспортной составляющей страны. То есть, товарной или сырьевой валютой называют ту, курс валют которой в стране прямо зависит от экспорта.

Как вы знаете уже из теории валютного рынка Форекс, на курс валют оказывает влияние различные факторы: экономика и политика страны, важные международные события, слухи и ожидания, катастрофы и пр.

Однако, существуют страны, где все обычные факторы не оказывают такого влияния на курс валюты, кроме экспорта, от успеха которого и будет зависеть курс валют.

Товарные валюты обращаются в таких странах, как Канада, Австралия и Новая Зеландия. Именно в этих странах валюту называют сырьевой валютой или товарной валютой.

Чтобы понять, как могло так получиться, что эти страны зависят от экспорта, давайте рассмотрим каждую страну более детально.

Канада.

Канада имеет большие запасы нефти, до 180 млр. бар. При этом по запасам нефти Канада уступает лишь Саудовской Аравии. Как вы знаете, спрос на нефть постоянно растет в мире, не зря же нефть еще называют «черным золотом».

Основным потребителем канадской нефти являются Соединенные Штаты Америки, которые забирают почти 70% добываемой нефти в Канаде.

Ни для кого не секрет, что валютная пара USDCAD, это канадский доллар, сильно зависит от курса нефти на валютном рынке.

Вы можете сами понаблюдать такую закономерность: если курс нефти Brent падает, то американский доллар (USD) растет, а канадский доллар – падает (график USDCAD – вверх). И обратная закономерность: если цены на нефть начинают расти, то американский доллар опускается в цене, а канадский доллар – растет (график USDCAD – вниз).

Еще одним потребителем канадской нефти является Япония. Поэтому, мы можем наблюдать эту взаимосвязь на кросс-курсе CADJPY.

Мало того, канадский доллар еще зависит от фондового рынка США, поскольку экономика американцев очень зависима от канадской нефти, то и внутренний рынок предприятий и их акций будет коррелировать с курсом USDCAD.

Корреляция канадского доллара и стоимости акций на фондовой бирже США прямая: если индексная корзина американский акций растет, то и канадский доллар тоже растет, но при этом падает американский доллар, и, наоборот: при падении акций на фондовой бирже США, падает курс канадского доллара, но, зато, успешно растет американский доллар США.

Товарная валюта – канадский доллар (CAD) напрямую зависит от мировых цен на нефть (OIL), их корреляция составляет около 80%. Хотя, в последние время, аналитики финансового рынка отмечают послабление зависимости канадского доллара от курса мировой нефти. Участились случаи, когда товарная валюта – канадский доллар слабо реагирует на малейшие колебания цен на нефть. Поэтому, учтите это наблюдение аналитиков в своей торговле на валютном рынке Форекс.

Австралия.

Самым большим богатством Австралии являются запасы бесценного золота. К тому же, Австралия занимает третье место по экспорту золота в мире, а у себя в стране - золото занимает половину всего экспорта. Вот такая она, золотая страна - Австралия.

Как вы уже поняли, австралийский доллар (AUDUSD) является товарной валютой и зависит от цен на золото. Примечательным является тот факт, что взаимозависимость товарной валюты - канадский доллар и нефть меньше, тем товарной валюты – австралийский доллар и золота.

То есть, если XAUUSD (золото) растет на товарном и сырьевом рынках, то и AUDUSD (австралийский доллар) тоже непременно растет, и наоборот.

В 2008 г., в разгар финансового кризиса, прослеживалась прямая корреляция товарной валюты – австралийского доллара и золота на валютном рынке. Особенностью в то время было то, что первым начинал изменяться курс золота на валютном рынке, а уже за ним подтягивался и товарная валюта – австралийский доллар. Трейдеры все на этом неплохо заработали денег, поскольку курс золота был отменным индикатором для направления входа по австралийскому доллару на валютном рынке. Сейчас подобная корреляция уже не так стабильно работает: не всегда курс золота прямо влияет на изменения курса австралийского доллара.

Правда, если вы захотите заработать денег на курсовой разнице товарной валюты – австралийский доллар, вам нужно знать, что экономика Австралии еще зависит от состояния дел в туризме и сервисных услуг, которые связаны с туризмом. Поэтому, если вы услышите о плохой погоде в Австралии в туристический сезон, или еще хуже – природном катаклизме, знайте, что эти события могут напрямую отразиться на курсе товарной валюты – австралийский доллар, не зависимо от курса золота на валютном рынке. Также, вам, как успешному спекулянту на валютном рынке, нужно знать, что правительство Австралии ограничивает ликвидность своего австралийского доллара, поскольку эта товарная валюта еще выступает и резервной валютой для многих стран мира, которые хранят ее на депозитах в качестве обеспечения и гаранта платежеспособности своей страны.

Новая Зеландия.

Товарная валюта – новозеландский доллар (NZD) – это национальная валюта Новой Зеландии. Как известно, Новая Зеландия успешно торгует биржевыми товарами на сырьевом рынке, такими как: древесина, молоко, шерсть, мясо и пр. Хотя эти товары не столь важны и не имеют большой стоимости, как нефть и золото, на товарном и сырьевом рынках, однако они очень нужны, как продукты народного потребления.

В основном, с Новой Зеландией торгуют товарами Австралия, Япония и США.

Новая Зеландия экспортирует 20% своих товаров. Из перечня экспортируемых товаров из Новой Зеландии сложно выделить какой-либо лидирующий товар, в отличии от вышеизложенных Канады и Австралии. Поэтому, товарная валюта – новозеландский доллар NZDUSD зависит больше от курса индекса Бюро, который включает в себя совокупный показатель зависимости корзины товаров Новой Зеландии от уровня мировой инфляции.

Корреляция между индексом Бюро и курсом товарной валюты – новозеландский доллар – прямая. То есть, если индекс Бюро растет, значит, растет мировая инфляция, и поэтому товары Новой Зеландии востребованы в мире, и курс новозеландского доллара стремительно подымается вверх, и наоборот. Ради справедливости стоит отметить, что курс Бюро не скачет, как сумасшедший, а находится, в большинстве времени, в состоянии спокойствия.

Так уж сложилось исторически и географически, что Новая Зеландия торгует товарами уже давно с Австралией. Поэтому, их экономики взаимосвязаны. А это значит, что товарные валюты: австралийский доллар и новозеландский доллар также взаимосвязаны и ходят вместе. Таким образом, выходит, что Новая Зеландия экспортирует свои товары в золотую страну – Австралию, что обогащает обе страны и благоприятно сказывается на курсе новозеландца.

Если вы захотите заработать денег на курсовой разнице товарной валюты – новозеландский доллар, вам следует знать, что в Новой Зеландии есть миграция населения и время засухи, которые влияют на экономику страны, а значит и на курс валют. При этом, можно вывести несложную закономерность: если количество населения в Новой Зеландии растет, то люди потребляют больше товаров и услуг, а значит и курс товарной валюты – новозеландский доллар тоже растет. Если в Новой Зеландии вы наблюдаете засуху, то производство сельскохозяйственных товаров и продуктов уменьшается. Есть нечего, люди голодают, а значит, и курс товарной валюты – новозеландский доллар на валютном и сырьевом рынках тоже падает.

Таким образом, мы с вами рассмотрели основные товарные валюты – AUDUSD, USDCAD, NZDUSD и выяснили особенности торговли на этих валютных парах. Просим вас учитывать всю вышеизложенную информацию с целью извлечения прибыли от торговли валютой на рынке Форекс.