Советник Форекс Pipstrider

Советник Pipstrider это очередная новая разработка серии Мартингейл роботов. Как вы знаете, в казино со стратегией Мартингейла борются установкой размера максимальной ставки, а на рынке Форекс – это самая распространенная прибыльная стратегия торговли.

Напомним, что по стратегии Мартингейла, убыточная позиция добавляется дополнительной серией ордеров в сторону убытка, только большим лотом. Цель Мартингейла – разбавить убыточную позицию, и выйти в плюс, при откате цены в сторону первоначальной ставки.

Так вот, разработчики советника Pipstrider используют классическую модель Мартингейла, только с добавлением технологии The Martingale Disrupter™. Технология The Martingale Disrupter™ звучит солидно, но на самом деле представляет собой грамотную систему управления капиталом, при которой уменьшается лот в серии Мартингейла, а также сокращается размер Тейк-профита.

Именно благодаря технологии The Martingale Disrupter™ советник Pipstrider разработчики называют безопасным. В доказательство безопасности работы с советником Pipstrider разработчики разместили мониторинг реального торгового счета с 2010 г. на общее обозрение, который, кстати, по неизвестным причинам, уже куда-то исчез.

Советник Pipstrider работает на всех валютных парах, однако разработчики рекомендуют использовать AUDNZD, GBPUSD, AUDCAD на графике Н1. Рекомендуемый депозит: 1000 у.е. на центовом торговом счету с минимальным первоначальным ордером – 0,01.

Давайте более детально разберем, какой алгоритм работы советника Pipstrider, чтобы лучше понимать, с чем имеем дело.

Предположим, что мы торгуем по валютной паре GBPUSD, и советник Pipstrider открыл ордер на покупку по цене 1,5600 лотом 0,01. Допустим, что нам не повезло, и валютный курс фунта начал падать, тогда советник Pipstrider откроет еще один ордер на покупку GBPUSD через 40 пунктов, но уже лотом 0,02. При этом, советник Pipstrider установит ордер Тейк-профит для обеих позиций по цене открытия первого ордера – 1,5600.

Представим, что фунт начал опускаться вниз еще дальше, и советник Pipstrider через 40 пунктов от цены открытия второго ордера, откроет еще третий ордер на покупку фунта с лотом 0,04, и перенесет ордер Тейк-профит для всех сделок на цену открытия второй позиции. Таким образом, у нас в рынке три ордера: 0,01 + 0,02 + 0,04 = 0,07 лот суммарно, и просадка депозита в 80 пунктов.

Допустим, что фунт, после прохода 80 пунктов вниз, все же осуществил откат вверх на 40 пунктов, и все три наши позиции закрылись. При этом, первая позиция закрылась в минус 40 пунктов, вторая - в нуле, третья – плюс 40 пунктов. Считаем финансовый результат: (0,01 * -40) + (0,02 * 0) + (0,04 * 40) = - 0,4 у.е + 1,6 у.е.= 1,2 у.е.

В идеологии использования стратегии Мартингейла на рынке Форекс заложена мысль: в любом направлении движения курса валютной пары все равно будет откат, который покроет все временные просадки депозита.

Мысль вроде бы и здравая, только нужно помнить об опасности безоткатного движения валютной пары и ограниченности вашего депозита. Большинство трейдеров, которые пользуются стратегиями Мартингейла, как раз сливают свои депозиты из-за просчета прочности.

В советнике Pipstrider на этот случай предусмотрены «тормоза» в виде технологии The Martingale Disrupter™, которая должна, при росте колен разбавления, уменьшать размер лота следующей позиции и суммарный Тейк-профит. Назвать данную технологию безопасной сложно, но оригинальной – можно. Все равно, при сильном однонаправленном движении валютной пары, советник Pipstrider рискует слить весь ваш депозит, и вы встретите margin call.

Давайте рассмотрим настройки советника Pipstrider:

· Do Trades – настройка «ручного тормоза» советника, при которой вы можете разрешить или запретить ему открывать новые сделки.

· Monitor And Close – настройка запрета торговли после фиксации прибыли по Тейк-профиту.

· Stealth Mode – опция установки невидимого для брокера ордера Тейк-профит.

· Auto Stealth Mode – опция автоматической активации невидимого Тейк-профита перед выходными, чтобы избежать неожиданного сноса со стороны брокера именно вашего Тейк-профита.

· Allow Lots Beyond Max Size — опция дробления крупного лота, если у вашего брокера стоит ограничение на максимально допустимый лот в рынке.

· Modify Martingale — опция настройки удвоения, только после третьего колена.

· Trade Direction — опция настройки направления открытия первого ордера: если ноль, то одновременно откроются и покупки и продажи, если 1 – советник будет продавать, если 2 – будет покупать, если 3 – чередовать ордера на покупку и продажу, если 4 – советник будет открывать позиции по своему алгоритму.

· Trade Range — опция выставления суммарного Тейк-профита в пунктах, если поставить ноль – советник сам определит его значение, можно выставить размер тейк-профита в пунктах.

· Wait Pips — опция настройки шага советника.

· Stop Loss — опция настройки ордера Стоп-лосс, который, естественно, при мартингейле не нужен.

· Use Martingale Disrupter — опция активации технологии разумного управления капиталом.

· Adjust Take Profit — опция учета свопов при взятии суммарного профита. Если ее включить, то советник будет увеличивать размер тейк-профита на сумму накопившихся отрицательных свопов, при отключении – не будет учитывать свопы.

· Only After Level — опция настройки колена, с которого применять технологию разумного управления капиталом.

· Disrupter Close — опция настройки множителя Мартингейла для технологии разумного управления капиталом.

· Only After Level 2 – опция настройки активности технологии разумного управления капиталом.

· Disrupter Close 2 – опция определения множителя для активной части технологии разумного управления капиталом.

· Max Sell Martingale Level и Max Buy Martingale Level — опция настройки максимальных колен для покупок и продаж.

· Close Buy Beyond Max и Close Sell Beyond Max — опция установки максимального значения в пунктах, после чего советник начинает закрывать все сделки, даже убыточные.

· Max Draw Down Pct — опция ограничения в процентах убытка.

· Limit To This Pair — опция действия процента убытка: при true - на конкретную валютную пару, при false - на весь депозит.

· Use Grid Expander – опция расширения шага при технологии разумного управления капиталом.

· Expand Pips и Expand Pips 2 — опция настройки шага в пунктах в расширенной сетке.

· Trade Lots — опция настройки первого лота, при значении ноль – советник сам выберет лот, в зависимости от вашего депозита.

· Balance Factor — опция установки вашего размера депозита. Его нужно обязательно прописать.

· Control Balance — указание вашего баланса депозита для вывода в будущем прибыли.

· Lock In Profits — опция настройки суммы, которую вы планируете выводить из прибыли.

· Stop When Profit Reached — настройка включения остановки торговли по достижению запланированного дохода в пунктах выше.

· Max Lots – опция определения максимального лота.

· Magic Number — идентификатор сделок советника.

· Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday — опция возможности запрета торговли в определенные дни недели.

· Reset Maximums — опция записи истории максимального колена.

· Look Back Days — опция настройки дней для анализа, если параметр Trade Direction = 3.

· Close All Buy Trades и Close All Sell Trades — опция закрытия всех покупок или всех продаж.

Какие есть преимущества работы с советником Pipstrider?

Основное преимущество, ради которого новички на рынке Форекс выбирают советники по системе Мартингейла, - прибыльность. И советник Pipstrider не исключение, он на коротких дистанциях показывает неплохую прибыльность.

Вторым преимуществом работы именно с советником Pipstrider можно назвать его многофункциональность. Ведь в настройках советника Pipstrider очень много настроек, которые можно оптимизировать и выбрать лучший алгоритм работы по системе Мартингейла.

Есть ли недостатки работы с советником Pipstrider?

Главный его недостаток – это работа по системе Мартингейла. Посудите сами, разбавлять убыточные позиции не безопасно, рано или поздно все равно сольет депозит. Поэтому, трейдеры рекомендуют не накапливать прибыль на балансе счета, а при достижении 50% профита, всю прибыль выводить.

Таким образом, мы с вами ознакомились с работой безопасного советника Pipstrider, который еще нужно тестировать и пробовать оптимизировать. Надеемся, что многочисленность настроек этого чудо-богатыря, вдохновят некоторых трейдеров на свои эксперименты по его оптимизации и совершенствованию.