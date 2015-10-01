LMAXexchange
Брокеры

LMAXexchange

1 октября 2015, 11:16
GoldenGloryy Тарасов
GoldenGloryy Тарасов
1
149
Не давно познакомился с биржей Lmax которая была основана в 2010, в принципе что я могу сказать я доволен, единственный минус к сожалению она не доступна для Российского рынка. 
#валютный рынок, проскальзывание, Lmax брокер, форекс обучение, Lmaxexchange, нет оффшора, реквоты.