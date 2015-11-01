Всемирные рынки показали в целом лучший месяц с 2011 года

В последний торговый день октября выросли японские акции, DAX подскочил на 0,46%, а индонезийская рупия прилично подпрыгнула вверх. Октябрь все-таки увидел, как мировые акции оправились от кошмара в третьем квартале. Индекс MSCI All Country World Index на пути к самому большому месячному росту за последние четыре года, он вырос на 8% по сравнению с погружением на 10% в последние три месяца. Прибыль была вызвана затуханием ожиданий повышения ставки в США в 2015 году, в то время как Китай объявил о мерах по укреплению экономики, в том числе о шестом за год снижении ставки. Азиатские рынки демонстрируют большой месячный скачок за последние шесть лет, европейские фондовые индексы двигаются очень похоже с индексом MSCI Asia Pacific, а темпы роста Stoxx Europe 600 Index были лучшими за месяц с июля 2009 года, почти восстановив свое падение в третьем квартале.

История, правда, не повторяется в Японии. Почти год прошел с того дня, когда центральный банк торжественно открыл рекордную стимулирующую программу, он воздержится от ее увеличения даже если не достигнет своей цели по инфляции в 2%. Эта цель была перенесена на шесть месяцев - до марта 2017 года. Перед вчерашним заявлением центробанка экономисты разделились поровну во мнениях о том, будут ли какие-то новые стимулы. Но в итоге японские акции выросли, когда газета Nikkei сообщила, что правительство может рассмотреть дополнительные фискальные стимулы, если экономика будет в них нуждаться. Индекс Nikkei 225 показал свой лучший месяц за два года, поднявшись почти на 10% в октябре.

Германский индекс DAX оказался самым «дрессированным» на фондовом рынке Европы в октябре. Во всем мире лучше всех показали себя главные индексы Ямайки и Аргентины, которые повысились на 36% и 24% соответственно. Для немецких акций этот месяц был поворотным, потому что индекс обвалился на 12% в третьем квартале, пострадав от дизельного скандала Volkswagen. После падения на 53% с июля по сентябрь привилегированные акции немецкого автопроизводителя, правда, подросли на 11% как раз в октябре. DAX по-прежнему торгуется ниже уровней апреля.

Только одной валюте в мире из 156 отслеживаемых агентством Bloomberg повезло больше, чем индонезийской рупии в паре с долларом: Сьерра-Леонскому леоне. Рупия отскочила после 8,6%-ного падения в третьем квартале, самого сильного за два года. Ее восстановлению помогли сниженные перспективы повышения процентных ставок в США и стабилизация китайской экономики. Но аналитики не думают, что ралли рупии продлится до конца этого года. А вот худшей в мире валютой в октябре была шведская крона.