Трейдеры теряют интерес к торгам на Московской бирже

Аналитики в Sberbank CIB подсчитали, что объем торгов на Московской бирже упал до минимального значения за последние десять лет и составляет сейчас примерно $1 млрд в день. А это почти в 5-6 раз меньше, чем было в среднем в 2010 году ($5–6 млрд в день).

За последний месяц торги акциями российских эмитентов на Московской бирже, глобальными и американскими депозитарными расписками российских эмитентов на биржах в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге и торги бумагами на внебиржевом рынке составили 43%, 48% и 9% соответственно. Однако, при этом торги облигациями на Мосбирже выросли во втором квартале на 5%, а торги акциями упали на 11%.

Объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос в августе на 86,7% в годовом выражении - до 31,7 трлн руб. против 17 трлн руб. в августе прошлого года. Сделки спот составили 11,6 трлн руб., сделки своп - 20,1 трлн руб. В среднем каждый день объем торгов на валютном рынке Мосбиржи составлял около 1,5083 трлн руб. ($23 млрд) против 807,8 млрд руб. в августе 2014 года. Таким образом, Московская биржа стала сейчас больше площадкой для валютных операций, нежели центром операций с ценными бумагами, - говорят аналитики Sberbank CIB.

Кроме того, в последнее время все чаще на Московской бирже происходят нештатные ситуации, из-за которых приходится приостанавливать торги — это не может не отразиться на настроениях инвесторов. К примеру, на этой неделе торги на всех рынках Мосбиржи приостановили почти на два часа — 8 сентября произошел сбой сетевого оборудования в дата-центре биржи М1, в связи с чем были прерваны торги. До этого отключение торгов на фондовом рынке произошло 1 сентября, тогда тоже были проблемы с оборудованием и сетью — не сработало автоматическое переключение на резервные серверы и пришлось перезапускать систему вручную.

Однако, на сайте Московской биржи недавно вышел пресс-релиз, в котором говорится, что торговый оборот на срочном рынке за прошлый месяц вырос в три раза. Из-за выросшей волатильности на мировых финансовых и товарных рынках поднялся спрос на инструменты хеджирования биржи, - говорится в отчете. В годовом выражении совокупный оборот срочного рынка в августе вырос в три раза — до 11,7325 трлн руб.

Больше всего активность наблюдалась на торгах фьючерсами на пару доллар-рубль, затем - на евро-доллар и евро-рубль. Объем торгов в товарной секции срочного рынка в августе вырос в 7 раз по сравнению с прошлым годом, причем почти 96% от всего объема торгов товарной секции составили торги по фьючерсам на нефть Brent.

Количество активных клиентских счетов в августе достигло максимального значения - 41,7 тыс. счетов. Таким образом, если верить официальным данным биржи, всё не так уж и плохо, как говорят аналитики.