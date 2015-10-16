Очередной сбой на Московской бирже зафиксировали в четверг вечером

На этот раз сбой на срочном рынке Московской биржи был вызван ошибкой в сервисе балансировки риска между срочным и валютным рынками. Об этом сообщила биржа вчера ночью. Торги на срочном рынке в четверг приостановили в 18:10, когда заметили проблему с трансляцией рыночных данных. Как выяснилось позже, проблемы возникли после обработки транзакции сервиса балансировки риска между срочным и валютным рынками (сервис, к слову, работает чуть больше года - с июля 2014 года). Сложная технология, которую использует сервис, связывающая в режиме онлайн платформы срочного и валютного рынков, дала сбой. Получилось так, что две параллельно обрабатываемые транзакции наложились друг на друга, и тогда сообщение сервиса вошло в конфликт со стандартной заявкой срочного рынка. В итоге прекратилась трансляция данных торговой системы.

Мосбиржа среагировала быстро, приостановив торги. Ошибку устранили и уже через 40 минут торговая система была доступна для снятия заявок. Предоставление сервиса балансировки риска решили приостановить, пока проводят технические мероприятия.

Этот сбой стал первым в октябре, однако до этого подобных остановок работы биржи было несколько. В частности, предыдущий сбой на срочном рынке Московской биржи произошел 21 сентября, тогда торги на срочном рынке остановили на два с лишним часа. В сентябре было еще два сбоя - 1 сентября (на час приостановили торги на фондовом рынке) и 8 сентября (почти два часа торги не осуществлялись на всех рынках биржи).