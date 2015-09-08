Московская биржа приостановила торги на всех рынках

Как сообщает агентство РИА-Новости, торги на Московской бирже были приостановлены в 15:00 мск из-за нештатной ситуации. На 15:31 мск сайт биржи не работал, выводилось только сообщение: «Уважаемые клиенты, на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи нештатная ситуация. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Московская биржа приносит извинения за неудобства».

Остановки работы на Московской бирже - не впервые. На прошлой неделе, 1 сентября, Московская биржа приостановила торги в основном секторе фондового рынка почти на час. В 15:55 мск торги возобновились, а торговая система была доступна для снятия выставленных ранее заявок уже в 15:35 мск.

До этого, 12 августа, на площадке почти на полчаса приостановились торги на срочном рынке. Тогда сообщалось, что причиной нештатной ситуации могла стать некорректная работа телекоммуникационного оборудования, что привело к проблемам с получением рыночных данных клиентами. До этого проблемы были в январе, когда Московская биржа почти на 50 минут останавливала торги также на срочном рынке. Причиной сбоя тогда стала техническая ошибка, которую нашли во время промежуточной клиринговой сессии.

В июле прошлого года биржа два часа не работала в секторе «Основной», тогда проблема была в рассинхронизации работы программного обеспечения между основным ядром, где происходят сделки, и серверами доступа, через которые подключаются брокеры. Еще раньше, 11 июня прошлого года, ошибка в программном коде, возникшая в блоке обработки данных, вызвала отключение одного из серверов доступа. Тогда друг за другом стали отключаться остальные серверы, и из-за этого многие брокеры просто перестали видеть происходящее на бирже — торги также пришлось приостановить на час.



UPD (15:37 мск): На сайте Московской биржи появилось сообщение о том, что произошел сбой сетевого оборудования в дата-центре биржи М1, в связи с чем и были прерваны все торги. "Биржа готовится к возобновлению торгов на резервном оборудовании. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно", - сказано на сайте.

