Технический взгляд на рынок от Альфа-Форекс на 30.09.2015

EURUSD



Пара EURUSD вчера утром устремилась вниз и к середине дня достигла минимума на 1.1193. Однако затем котировки развернулись и полностью отыграли падение, восстановившись в район 1.1252, где и закрепились к настоящему моменту. Данная динамика не оставила ни следа на краткосрочных технических индикаторах пары, которые сейчас выглядят нейтрально. Падение будет сдержано уровнями поддержки на 1.1230 и 1.1200. Продолжение роста откроет путь к 1.1280 и 1.1300.

Поддержка: 1.1230, 1.1200, 1.1170, 1.1130, 1.1100, 1.1085, 1.1025, 1.1000, 1.0960, 1.0900, 1.0830, 1.0800, 1.0755, 1.0730, 1.0700, 1.0660, 1.0620.

Сопротивление: 1.1280, 1.1300, 1.1350, 1.1365, 1.1400, 1.1440, 1.1470, 1.1500, 1.1575, 1.1600, 1.1615, 1.1650.

GBPUSD

Британский фунт в течение дня смог достичь максимумов, превысив отметку 1.5200, но удержаться на них не смог и в итоге был вынужден откатиться в район 1.5150. Тот факт, что фунт падает на протяжении 5 дней подряд немного выровнял RSI на 4-часовом графике, хотя его значение по-прежнему остается ниже нейтральных 50 пунктов. . Если котировки совершат отскок, стоит ожидать сопротивлений на 1.5210 и 1.5240. Продолжение падения спровоцирует откат к 1.5110 и 1.5030.

Сопротивление: 1.5210, 1.5240, 1.5260, 1.5310, 1.5350, 1.5400, 1.5440, 1.5500, 1.5600, 1.5660, 1.5730, 1.5775, 1.5800, 1.5827, 1.5855, 1.5880, 1.5900.

Поддержка: 1.5110, 1.5100, 1.5030.

USDJPY

Доллар/иена обновила минимум в районе 119.24, от которого смогла восстановиться к 119.87, где и провела основную часть торгового дня. Лишь единожды котировки предприняли попытку обновить максимум в районе 120.15, которая не увенчалась успехом. Консолидация котировок сделала картину на краткосрочных технических индикаторах нейтральной, хотя на 4-часовом графике короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, что указывает на наличие нисходящего потенциала. В случае его реализации ближайшими целями станут отметки 119.25 и 118.90. Разворот вверх откроет дорогу к 120.15 и 120.55.

Сопротивление: 120.15, 120.55, 121.00, 121.10, 121.35, 122.00, 122.75, 123.10, 123.30, 124.00, 124.25, 124.55, 124.60, 124.85, 125.15, 125.60, 125.80, 125.85.

Поддержка: 119.25, 119.00, 118.90, 118.45, 118.30, 118.00, 117.85, 117.00.

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