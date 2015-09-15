Банк Японии не изменил денежно-кредитную политику

Сегодняшнее заседание Банка Японии не принесло никаких сюрпризов: курс монетарной политики остался неизменным. Увеличение денежной базы в стране остается на уровне 80 трлн иен в год ($683), процентные ставки остались прежними.

Однако экономические прогнозы и оценка ситуации от японского регулятора заметно ухудшились. Некоторые экономисты уже говорят, что в октябре Банк Японии вполне может расширить стимулирование, потому что экономика далека от устойчивого состояния.

ВВП страны сократился во втором квартале, и если третий квартал опять покажет спад — технически Япония уйдет в рецессию. Параллельно с этим никак не хочет вырастать инфляция. Ранее предполагалось, что к сентябрю 2016 года она восстановится до целевого уровня в 2%, однако теперь центробанк публично допускает вероятность неудачи. Отмечается, что рост экспорта зависит от того, как будет разворачиваться ситуация в странах с развивающимися экономиками. Однако оценки экспорта и промышленного производства на ближайшее время Банк Японии сократил.

На этих новостях растет курс иены к доллару и к евро: USDJPY потеряла уже 0,41% и находится на отметке 119,74. EURJPY снизилась на 0,44% до 135,43.