Банк Японии снова ничего не сделал: Курода продолжает сдерживать «пожар»

Как и ожидалось, никаких сюрпризов от Харухико Куроды и его компании не произошло — японский центробанк сохранил свою программу смягчения «как есть» в ноябре. В сегодняшнем заявлении Банк Японии сказал, что экономика "продолжает восстанавливаться умеренно, хотя экспорт и производство были немного задеты замедлением в развивающихся странах".

Несмотря на то, что японская экономика технически падает обратно в рецессию, ни один из опрошенных экономистов Bloomberg не ожидал новых ослаблений от банка. Если банк и хотел действовать, это бы произошло, скорее всего, в прошлом месяце, когда он понизил прогнозы по инфляции и перспективы экономики. На этот раз рост экспорта и промышленного производства был описан как "более-менее плоский" и вновь все свалили на слабость развивающихся экономик. Однако, внутренний спрос по-прежнему выглядит здоровым, заявили в центробанке. Внутри страны инвестиции в бизнес и в основной капитал умеренно растут, и продолжает заметно улучшаться положение с корпоративной прибылью.

Банк Японии признал, что в годовом выражении уровень инфляции, вероятно, будет около 0%, но в этом виноваты цены на нефть, а не слабый спрос. Совет решил сохранить политику без изменений большинством голосов, против был только Такахиде Киучи, который предлагает выкупать активы на 45 трлн иен в год, а не на 80 трлн. Глава Банка Японии Харухико Курода сделал несколько интересных комментариев на пресс-конференции после заседания. В частности, он повторил позицию центробанка насчет экспорта и промпроизводства: "Экспорт и промышленное производство остаются плоскими из-за эффекта замедления в странах с развивающейся экономикой. С другой стороны, компании сохраняют привлекательность для инвестиций».

Странам с развивающейся экономикой, скорее всего, выйти из депрессивного состояния помогал устойчивый рост развитых стран. Экспорт будет расти слабо некоторое время, но, скорее всего, скоро умеренно восстановится. "Рост экспорта и прогресс в регулировании инвентаризации в некоторых секторах экономики также дает основания ожидать, что постепенно восстановятся мощности заводов, - сказал Курода. - ВВП падает в течение двух кварталов подряд, но это было в значительной степени связано с ухудшением в проверках производств, которые показали, что придется продолжить эти проверки и инвентаризации. Требуются окончательные действия».

Что касается мировых потрясений в геополитике, Курода выразился кратко: "Влияние глобальной экономики на японскую сейчас ограничено. Но мы внимательно проследим за тем, будут ли эти инциденты представлять риски для наших финансовых рынков". Однако, на японскую экономику могут сильнее повлиять некоторые задержки в реализации капитальных вложений, а также замедление темпов роста экономики в Китае и других странах с развивающейся экономикой.

В прошлом квартале ВВП Японии снизился на 0,8% в годовом выражении, в квартальном — на 0,2% при прогнозе в -0,1%. Ранее Банк Японии рассчитывал, что инфляция в стране ускорится до целевого уровня к 30 сентября 2016 года, однако затем планируемые сроки было решено перенести. Теперь, согласно новым оценкам, инфляция без учета продуктов питания и последствий повышения налога на потребление достигнет целевого уровня в 2% годовых только к 31 марта 2017 года.

Японский фондовый индекс Topix поднялся сегодня на 0,87%, иена подорожала к доллару на 0,28%. Следующее заседание центробанка Японии пройдет 17-18 декабря.