EURUSD. Ежедневная аналитика и торговая стратегия.

R4 1.1330 дневной максимум 1 сентября

R3 1.1260 дневной максимум 31 августа

R2 1.1240 дневной максимум 3 сентября

R1 1.1230 дневной максимум 8 сентября

1.1205 текущая цена

S1 1.1130 дневной минимум 9 сентября

S2 1.1085 дневной минимум 3 сентября

S3 1.1060 дневной минимум 17 августа

S4 1.1020 дневной минимум 12 августа

После резких движений конца августа торговцы евродолларом решили немного передохнуть. Оно и понятно, в преддверии ключевого фундаментального события входить в крупные позиции рискованно, так как мнения относительно его исхода разделились, что предвещает высокую волатильность, и никто не хочет оказаться стоящим не у той кассы, с надписью «прием», а не «выдача» средств. Желающих же временно смотать удочки с каждым днем будет становиться все больше, что может оказать поддержку паре, так как шортов в последнее время было набрано много, а удерживать их на короткой дистанции опасно, из-за того, что вероятность повышения учетной ставки пока оценивается ниже 50%, и в конце следующей недели вполне можно будет увидеть куда более интересные уровни для продаж.

Рост азиатских фондовых индексов вновь послужил катализатором позитивной динамики на мировых площадках. Оптимизма инвесторам прибавили ожидания очередных мер Народного Банка Китая по поддержанию стабильности на финансовых рынках, в частности позитивно была воспринята отмена налогообложения дивидендов держателей акций. В итоге Shanghai Composite вновь показал рост на 1.32%.

Поддержку медведям по паре сегодня оказали хорошие данные по количеству новых рабочих мест в США JOLTS. Обычно, выход этого показателя не сопровождается существенными движениями на рынке, но за оставшиеся до 17 сентября дни, вся новая информация из США будет рассматриваться под микроскопом и иметь большое значение. Паре вновь не удалось закрепиться выше отметки 1.1200. Но и нисходящее движение захлебнулось вблизи минимумов текущей недели около 1.1120, так как рост американских фондовых площадок позднее сменился падением, а тут еще и экономисты Мирового Банка присоединились к своим коллегам из МВФ, рекомендуя чиновникам Федерального Резерва отложить ужесточение монетарной политики на будущий год.

Техническая картина и торговая стратегия.

Дневные и часовые индикаторы в данный момент находятся вблизи нейтральных уровней. Быкам необходимо абсорбировать крупный пласт оферов в районе 1.1215-30 для того, чтобы придать паре восходящий импульс и открыть дорогу к 1.1280-1.1330. Для любителей повышенного риска продажи при неудаче в этой области остаются предпочтительными.