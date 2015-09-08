Зацикленность на безработице может сильно отвлечь внимание ФРС

Казалось бы, последние данные перед заседанием Федеральной резервной системы США должны были дать какие-то определенные намеки на то, какое решение по процентной ставке могут принять. Однако, на самом деле эти отчеты только усилили неопределенность среди аналитиков - статистика по рынку труда Америки никак не прояснила ситуацию с возможным повышением ставки.

Последние несколько месяцев представители ФРС часто говорили, что их решение о ставке зависит от состояния рынка труда — мол, если все будет хорошо и в соответствии с поставленными целями, то и ставку мы поднимем. Однако, новых данных до заседания уже не будет, а потому итоги встречи вновь стали непредсказуемыми.

В прошлом месяце в США работу получили дополнительно 173 тыс. человек, но это ниже среднего показателя в 247 тыс. в 2014 году, хотя и достаточно, чтобы снизить безработицу с 5,3% до 5,1%. Кстати, последний показатель теперь соответствует установленному ФРС так называемому "естественному" уровню в 5-5,2%. Если безработица продолжит снижаться, то должны начать расти зарплаты и потом ускорится инфляция. А в таком случае "ястребы" в команде Джанет Йеллен на очередном заседании, скорее всего, скажут, что для предотвращения инфляционного скачка нужно срочно повысить ставку.

А что, если эти прогнозы окажутся ложными? Сложность сейчас заключается как раз в том, что есть несколько ключевых источников неопределенности. К примеру, оценка ФРС равновесного уровня безработицы - в последнем исследовании экономисты Эндрю Фигура и Дэвид Разер говорят, что слабеющие позиции рабочих на рынке труда стали одной из причин снижения равновесного уровня безработицы. Доля труда в национальном доходе снизилась в среднем с 70% с 1947 по 2001 гг. до 63% с 2010 по 2014 гг. Многие считают, что это отражает эффект глобализации, которая разъедает позиции рабочих на рынке труда. За прошлый год почасовая зарплата выросла всего на 2,2% (недостаточно для сохранения инфляции на уровне 2% при росте производительности труда).

С другой стороны, именно фокусирование ФРС на статистике рынка труда стало основным источником неопределенности. Ее модель переоценила давление дефляции после финансового кризиса, когда безработица взлетела, а инфляция пошла вверх. Сейчас модель недооценивает дефляционное давление, предсказывая мощный рост зарплат, которого в действительности нет. Составление соотношений между динамикой безработицы и инфляцией — не самый надежный метод при формировании политики.

Некоторые аналитики подсчитали, что инфляция в США будет ниже целевого уровня ФРС (2%) ближайшие пять лет. Может быть, это заставит сторонников повышения ставки усомниться в целесообразности ужесточения монетарной политики. Однако, рынок сейчас больше нервничает по поводу повышения ставки — в день, когда вышли отчеты по рынку труда, акции упали. Вероятно, инвесторы посчитали эти данные достаточными для «ястребов», чтобы требовать повышения ставки. Но пока все это не помогает привнести какую-то ясность в ситуацию и только сильнее пугает.