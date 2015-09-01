Золото растет во вторник, но, возможно, ненадолго

Во вторник котировки золота растут: доллар и фондовые рынки упали на новых признаках экономического ослабления Китая и неопределенности роста процентной ставки ФРС.

Активность в производственном секторе Китая сократилась самыми быстрыми темпами за последние три года. Упали и внутренние, и экспортные заказы, и среди инвесторов вырастает обеспокоенность состоянием второй по величине мировой экономики.

На этом фоне золото вполне логично увеличивает свои котировки. К 14.40 тройская унция с поставкой в декабре прибавило более 10 долларов и стоит $ 1 142,70.

На минувшей неделе золото серьезно просело на сильном долларе и позитивных экономических данных из США. Все еще остается на рост ставки ФРС уже в сентябре. Поэтому золото сейчас чаще снижается, чем растет. Увеличенная процентная ставка надавит на котировки драгоценного металла. Задержка роста, напротив, приведет к удорожанию золота, но лишь временно. Эксперты говорят, что в краткосрочной перспективе мы могли бы увидеть легкий подъем золотых цен, но ничего экстраординарного не произойдет, и долгосрочные прогнозы все равно медвежьи.

Самый крупный фокус недели для золота (равно как и для многих других классов активов) — это пятничная публикация отчета о рынке труда. Из него станет более понятно, насколько все-таки возможен быстрый старт увеличения процентной ставки ФРС — а значит, и каковы перспективы для непроцентных активов, таких, как драгоценные металлы.

