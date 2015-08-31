EURUSD. Ежедневная аналитика и торговая стратегия.

R4 1.1450 часовой минимум 25 августа

R3 1.1395 дневной минимум 25 августа

R2 1.1360 дневной максимум 27 августа

R1 1.1310 дневной максимум 28 августа

1.1240 текущая цена

S1 1.1150 61.8% fibo 1.0807-1.1705

S2 1.1105 дневной минимум 20 августа

S3 1.1060 дневной минимум 17 августа

S4 1.1015 дневные минимумы 18 и 19 августа

После обвального падения в «черный понедельник», американские фондовые индексы умудрились закрыть неделю в плюсе. Мер, предпринятых Народным Банком Китая, на данный момент оказалось достаточно, для того, чтобы успокоить инвесторов и внести стабильность на собственные и мировые финансовые рынки. Выступавшие за последние дни многочисленные официальные лица Федерального Резерва разными словами говорили в принципе одно и тоже. Экономика растет впечатляющими темпами, ситуация на рынке труда остается стабильной, потребительское доверие на высоте. Таким образом, практически все, за исключением инфляционных показателей, готово для нормализации монетарной политики, к которой FOMC вот-вот приступит, а вот когда конкретно пока не знаем, ждите. Инфляции, скорее всего, нормализуется через какое-то время, но учитывая, что эффект от повышения учетной ставки проявляется с определенный запозданием, ждать до тех пор, пока инфляция достигнет целевого уровня в 2% нет смысла. Последние дни отличались чрезмерной волатильностью, на фоне которой повышение учетной ставки может выглядеть не совсем своевременным, но до ближайшего заседания еще есть две недели, за которые можно попытаться оценить степень влияния замедления экономики Китая на инфляционные индикаторы, которое, скорее всего, будет ограниченным. В целом все это звучит довольно оптимистично, и вероятность того, что первый шаг будет сделан уже в сентябре, вновь оценивается немного выше, около 33%.

Предстоящая первая неделя месяца по обыкновению полна макроэкономических событий, в частности, выйдут данные по рынку труда в США, которые, скорее всего, вновь отразят его хорошее состояние, что вновь будет воспринято позитивно участниками рынка и приведет к дальнейшему падению пары. Фундаментальная атмосфера по-прежнему будет благоприятствовать доллару, если ситуация в Китае не начнет стремительно ухудшаться. Тогда на рынки может вернуться паника, так как мер воздействия у Народного Банка Китая с каждым разом остается все меньше.

Техническая картина и торговая стратегия.

Как и предполагалось, уровень 1.1150 (61.8% fibo 1.0807-1.1705) пока сдержал атаки медведей и пара скорректировалась в середину 1.12ой фигуры. Дневные индикаторы направлены вниз и имеют еще достаточно места для продолжения движения, часовые также избавились от перегрева и находятся вблизи нейтральных уровней. Для более глубокой коррекции к 1.1460 быкам необходимо преодолеть область 1.1280-1.1310 и закрепиться в 1.13ой фигуре, но на фоне положительной динамики мировых фондовых индексов это будет затруднительно, и при достижении 1.1280 желательно крыть лонги или входить в продажи. Если же фондовые площадки зайдут в красную зону не менее чем на 1,5-2%, можно будет рассмотреть вариант покупки на прорыве 1.1310 с целью 1.1460, пока же, сидеть в шортах будет поспокойнее.

Sell limit 1.1285, stop 1.1320, profit 1.1160