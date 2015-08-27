Стабилизация фондовых рынков давит на золото, но ФРС не дает цене упасть ниже $1100

В четверг золото стабилизировалось после вчерашнего самого крупного спада за пять недель, вызванного прекращением лихорадки на мировых фондовых рынках. К 11.17 декабрьский фьючерс стоит 1 126,30 долларов.

Азиатские фондовые рынки и Уолл-стрит росли в течение последней сессии, поэтому спрос на непроцентные активы продолжает падать. Неудивительно в этом свете и вчерашнее снижение золота более чем на 20 долларов за тройскую унцию.

Поддержку золоту оказали вчера комментарии главы ФРБ Нью-Йорка, Уильяма Дадли, который признал, что перспектива роста ставки в сентябре выглядит всё менее вероятной. Аналитики предполагают, что мир сейчас может не перенести ужесточения монетарной политики в США, и сентябрьский старт, вполне вероятно, привел бы к тотальному обвалу фондовых рынков.

Золото держится выше $1100 именно поэтому: ожидания роста ставки медленно смещаются на декабрь.