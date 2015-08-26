Мнение: Вместо повышения ставок ФРС запустит новую программу количественного смягчения

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио уверен, что Федеральная резервная система США будет вынуждена начать новую программу QE вместо ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики. Пока аналитики и трейдеры продолжают спорить о том, когда американский регулятор решится на повышение процентных ставок, такая версия озвучивается, наверное, намного реже. Ведь совсем недавно руководство американского центробанка буквально сказало, что повысит ставки до конца этого года. После того заявления рынки только гадают, когда это произойдет – в сентябре или в декабре.

Но теперь, когда ситуация на мировых рынках неожиданно и резко обострилась, состояние мировой экономики начинают оценивать совсем не как стабильное, а на фоне всплеска волатильности из-за обвала китайских рынков аналитики Barclays, например, уже пересмотрели свои прежние прогнозы и теперь думают, что ФРС придется повременить с повышением ставок.

Кстати, бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс тоже советует чиновникам не торопиться. В своей статье в Financial Times он пишет, что "ФРС рискует совершить опасную ошибку", и потому не совсем ясно, будет ли следующим шагом ФРС ужесточение монетарной политики. В качестве более радикального прогноза и выступает мнение Рэя Далио. Среди аргументов своего видения Далио указывает различие во взглядах аналитиков и самого регулятора по поводу того, что происходит сейчас и что необходимо сделать в дальнейшем. Все дело в том, что центробанки хотят удерживать процентные ставки ниже, тогда как инвесторы всегда ищут активы с более высокой доходностью и, соответственно, более рисковые. Смотрите сами: процентные ставки по краткосрочным облигациям ниже уровней доходности по долгосрочным активам, а потому вполне понятно, что инвесторы будут занимать по краткосрочным ставкам, покупать долгосрочные активы и зарабатывать на разнице доходностей. Это могут быть акции крупных и мелких компаний, например. А покупка за счет заемных средств очень привлекательна, потому что в краткосрочной перспективе можно получить больше выгоды при меньших затратах. И все бы так делали, однако иногда возникают "плохие" моменты, когда у инвестора есть длинные позиции, оформленные на кредитные средства, а экономика показывает слабые результаты. Но еще сложнее будет чиновникам ФРС сейчас изменить курс своей политики на более мягкий, потому что они уже и сами очень сильно верят в широко разрекламированную кампанию по ужесточению монетарной политики. Да и рынки ждут от регулятора только повышения ставок, а не какие-то другие действия. Совсем скоро мы все узнаем, что решит ФРС и как на это отреагируют мировые рынки.