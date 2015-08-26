Китай-Китай евро-доллар погоняй!

R4 1.1725 дневной минимум 14 января

R3 1.1705 дневной максимум 24 августа

R2 1.1605 дневной максимум 25 августа

R1 1.1580 часовой максимум 25 августа

1.1480 текущая цена

S1 1.1450 часовой минимум 25 августа

S2 1.1395 дневной минимум 25 августа

S3 1.1370 дневной минимум 24 августа

S4 1.1280 дневной минимум 21 августа

На прошлой сессии доллар сумел отыграть практически все потери понедельника против евро. Несмотря на то, что Shanghai Composite продолжил падение во вторник, снизившись еще 7.63% и вынудив Народный Банк Китая провести очередную интервенцию, опустить-таки учетную ставку на 25 базисных пунктов до уровня 4.6% и сократить норму резервирования для крупнейших банков на полпроцента, чего от него ожидали еще на выходных, другим фондовым площадкам региона удалось закрыться в солидном плюсе. Раздутый инвесторами на 150% за последний год, в основном за счет дешевых заемных средств, номинированных в йене и евро, китайский фондовый рынок должен был когда-то лопнуть. Ажиотаж понедельника немного спал, и трейдеры вернулись к покупкам рисковых активов и доллара, в надежде на то, что замедление экономики Китая не так сильно скажется на восстановлении США, большинство экономических показателей которых в последнее время довольно стабильны за исключением инфляционных.

Высокий курс пары оказался довольно привлекательным для среднесрочных и долгосрочных медведей, которые стали восстанавливать шорты, спровоцировав долгожданную коррекцию экстремально перегретого рынка. Выступление главы Федерального Резервного Банка Атланты и по совместительству члена FOMC Локхарда не оказало особого влияния на рынок, так как содержало мало новой информации. В частности, он отметил, что ожидает повышения учетной ставки до конца этого года, однако такие факторы как замедление экономики Китая, рост курса доллара и падение мировых цен на нефть могут оказать негативное влияние на инфляционные показатели. Возможно какие-то намеки на перспективы нормализации монетарной политики будут даны на ежегодном симпозиуме в Джексон Холле, стартующем в четверг.

Дополнительную поддержку доллару вчера также оказали данные по потребительскому доверию в США, которое выросло в августе до максимальной с января этого года отметки в 101,5, значительно превзойдя прогноз в 93.3

Техническая картина и торговая стратегия.

Несмотря на то, что фокус рынка понемногу возвращается на перспективы расширения процентного дифференциала, корреляция движения пары и с динамикой фондовых индексов США пока остается высокой. Это вносит дополнительные риски, так как достоверно предсказать перспективы развития ситуации в Китае и степень реакции на них со стороны инвесторов сложно. Дневные индикаторы в данный момент развернулись вниз из зон экстремальных значений, в то время как часовые находятся вблизи нейтральных уровней. Уровень 1.1400 устоял, и, если быкам удастся закрепиться в 1.15ой фигуре, вероятность нового штурма максимумов будет довольно высокой. В качестве рисковой стратегии на сегодня подойдут покупки в случае очередной неудачи в районе 1.1380-1.1400 с ближайшей целью 1.1500-20.

Buy limit 1.1405, stop 1.1275, profit 1.1495, 1.1575, 1.1645.