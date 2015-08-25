Фондовый Китай продолжил падать, остальная Азия торговалась разнонаправленно

Разгром китайских фондовых рынков во вторник продолжился. Вчерашний фондовый день государственное информационное агентство Китая Xinhua охарактеризовало как «черный понедельник». Шанхайский индекс потерял почти 9%, продемонстрировав крупнейшую однодневную потерю с 2007 года.
Сегодня Shanghai Composite упал ниже очередной ключевой отметки в 3000 пунктов, потеряв 7,63%. Сейчас главный китайский индекс находится на самом низком уровне с декабря 2014 года. Максимально допустимые 10% сегодня потеряла значительная часть тяжеловесов индекса. В их числе девелоперы Poly Real Estate и Shanghai Shimao, брокерские дома CITIC Securities и Haitong Securities.
Аналитики связывают падение рынка с потерей доверия инвесторами, особенно зарубежными. Трейдеры больше не верят в способности Пекина удерживать ситуацию под контролем. Эксперты говорят: «Китайские регуляторы имеют огромные ресурсы и много инструментов для нормализации рынка, но инвесторы очень разочарованы тем, что руководство Китая до сих пор не справилось с происходящим. Складывается ощущение, что меры властей были неэффективными и даже вредными для долгосрочного функционирования китайских фондовых рынков».
Другие аналитики предупреждают о том, что неопределенность остается высокой, и вполне возможен дальнейший спад шанхайской фондовой биржи. С технической точки зрения, временная поддержка Shanghai Composite, вероятно, находится на уровне 2800 пунктов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе ключевой индекс может направиться вниз к следующему уровню поддержки в 2400 пунктов.
Hang Seng прибавил 0,89%.
Nikkei 225 сделал резкий разворот во время дневной сессии, и в конечном итоге закрылся на полугодовом минимуме, потеряв 4%. Активно продавали ценные бумаги европейские инвесторы. Давление на биржу оказала и укрепившаяся иена, которая дошла до уровня в 119 за доллар. Это вызвало осторожные настроения среди экспортно-ориентированных компаний. Toyota Motor, Nissan, Suzuki Motor и Honda потеряли 3,5 — 4,2%. Panasonic потеряла 4%.
Ранее в тот же день министр финансов Японии Таро Асо предупредил игроков рынка о том, что он против дальнейшего укрепления иены, заявив, что ее ночной пик к доллару — нежелательное явление для экономики страны.
А вот S&P/ASX сегодня подпрыгнул вверх на 2,7%. Резкое оживление в банковском и горнодобывающем секторе вытащило австралийский индекс из красной зоны. Ранее на утренней сессии сиднейская биржа снижалась до июльского минимума 2013 года, но американские горки закончились к обеду, и индексу удалось вырасти, даже несмотря на китайский обвал. Восхождение в кредитном секторе возглавил Westpac, который прибавил 4,9%. National Australia Bank, Australia and New Zealand Banking и Commonwealth Bank of Australia получили прирост на 3,6 — 4,6%.
Нефтяные компании отреагировали на небольшой рост котировок черного золота. Woodside Petroleum прибавила 0,8%; Oil Search увеличила капитализацию на 1,6%.
В преддверии публикации отчетности за финансовый 2014 год растет капитализация BHP Billiton: компания прибавила 2%.
Kospi закончил день в плюсе на 0,92%. Южнокорейский индекс наконец-то начал расти. Падает напряженность на Корейском полуострове, а автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors получили крупные заказы на автомобили. В итоге они прибавили 3,5% и 4,9% соответственно.