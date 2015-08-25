Фондовый Китай продолжил падать, остальная Азия торговалась разнонаправленно

Сегодня Shanghai Composite упал ниже очередной ключевой отметки в 3000 пунктов, потеряв 7,63%. Сейчас главный китайский индекс находится на самом низком уровне с декабря 2014 года. Максимально допустимые 10% сегодня потеряла значительная часть тяжеловесов индекса. В их числе девелоперы Poly Real Estate и Shanghai Shimao, брокерские дома CITIC Securities и Haitong Securities.

Аналитики связывают падение рынка с потерей доверия инвесторами, особенно зарубежными. Трейдеры больше не верят в способности Пекина удерживать ситуацию под контролем. Эксперты говорят: «Китайские регуляторы имеют огромные ресурсы и много инструментов для нормализации рынка, но инвесторы очень разочарованы тем, что руководство Китая до сих пор не справилось с происходящим. Складывается ощущение, что меры властей были неэффективными и даже вредными для долгосрочного функционирования китайских фондовых рынков».

Другие аналитики предупреждают о том, что неопределенность остается высокой, и вполне возможен дальнейший спад шанхайской фондовой биржи. С технической точки зрения, временная поддержка Shanghai Composite, вероятно, находится на уровне 2800 пунктов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе ключевой индекс может направиться вниз к следующему уровню поддержки в 2400 пунктов.