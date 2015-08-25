EURUSD. Ежедневная аналитика и торговая стратегия

R4 1.1845 дневной максимум 14 января

R3 1.1790 дневной максимум 13 января

R2 1.1725 дневной минимум 14 января

R1 -1.1705 дневной максимум 24 августа

1.1550 текущая цена

S1 1.1525 дневной минимум 25 августа

S2 1.1500 психологический уровень

S3 1.1465 дневной максимум 15 мая

S4 1.1370 дневной минимум 24 августа

«Черный понедельник» - так окрестили прошлую сессию участники рынка. Паника охватила практически всех, даже тех, кто не торговал. Все началось еще в пятницу, когда мировые фондовые индексы во главе с Shanghai Composite, потерявшим за неделю почти 12%, завершили торги глубоко в красной зоне. После этого многие ожидали от Народного Банка Китая снижения учетной ставки в минувшие выходные или других подобных действий с целью поддержания фондового рынка, но вместо этого дождались разрешения пенсионным фондам инвестировать свои средства в акции. В принципе это логичный шаг, который потенциально должен привлечь в дешевеющие на глазах ценные бумаги десятки миллиардов юаней, и в нормальных условиях это должно было как-то успокоить инвесторов, но Рубикон, видимо, был уже перейден и цепная реакция запущена. Инвесторы стали массово покидать рисковые активы, усиливая падение фондовых индексов, и покупать евро для закрытия номинированных в это валюте дешевых заимствований. Долгосрочные спекулянты, засидевшиеся в шортах по евро в расчете на неминуемое расширение процентного дифференциала в ближайшее время и постепенное укрепление доллара, увидев, как бойко срываются стопы среднесрочных спекулянтов выше 1.1530, поспешили ликвидировать свои позиции и взять то, что пока дают, осознавая ежеминутное снижение вероятности события, на которое они рассчитывали. Действительно, сейчас уже сложно прогнозировать увеличение Федеральным Резервом учетной ставки в сентябре, при условии продолжения негативной динамики фондового рынка. В данный момент эта вероятность оценивается ниже 30%. Возникли сомнения также и по поводу того, что это произойдет в декабре, сейчас шансы примерно 50%. Некоторые аналитики даже предсказывают отсрочку аж до конца 2016 года. В итоге американское фондовые индексы опустились в среднем примерно на 6%, перед тем как отыграть часть потерь, а евро, преодолев за сегодня все основные уровни сопротивления, достигло максимума на отметке 1.1705. Никаких других фундаментальных причин кроме паники, для такого движения не было. Страх замедления второй по величине экономики и, как следствие, всего мирового роста; страх дальнейшего ослабления юаня и возможного начала глобальной торговой войны; страх того, что Федеральный Резерв отложит ужесточение монетарной политики; страх того, что у центральных банков просто не осталось действенных мер для противостояния кризисным явлениям в финансовом секторе, ведь сегодняшние события происходят на фоне практически нулевых процентных ставок и после миллиардов, потраченных на программы количественного ослабления.

Техническая картина и торговая стратегия.

Для продаж по-прежнему нет никаких фундаментальных, да и технических причин, за исключением экстремального перегрева рынка на почти всех временных интервалах. Рыночные условия до сих пор нельзя назвать нормальными. Восходящий импульс, да что там импульс, лавинообразные покупки евро, судя по всему, еще полностью не завершены, и, если вы не застряли в продажах, оптимальной стратегией будет оставаться в стороне, дожидаясь окончания паники. Торговля сейчас носит максимальные риски, так как покупки могут оказаться невыгодными в случае начала коррекции, а продажи пока преждевременны. Отслеживание динамики фондовых индексов, непременное условие для успешной торговли в ближайшие дни. Для любителей пощекотать нервы я бы рекомендовал покупки около 1.1530 со стопом ниже 1.1490 и целью 1.1650. Если пара устоит выше 1.15 в ближайшее время, вероятность очередной попытки штурма недавних максимумов будет достаточно высока.