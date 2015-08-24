EURUSD. Ежедневная аналитики и торговая стратегия

R4 1.1615 дневной минимум 20 января

R3 1.1600 психологический уровень

R2 1.1535 дневной максимум 3 февраля

R1 1.1500 психологический уровень

1.1470 текущая цена

S1 1.1370 дневной минимум 24 августа

S2 1.1230 дневной минимум 21 августа

S3 1.1190 дневные максимумы 12 и 13 августа

S4 1.1105 дневной минимум 20 августа

Похоже, страх стал доминирующей эмоцией у участников рынка в пятницу. Началось все с негативных макроэкономических данных из Китая, где индекс PMI в производственной сфере продолжил углубление в негативную территорию, свидетельствующую о снижении активности, упав в августе до отметки 47.1 с 47.8 месяцем ранее. На этом фоне Shanghai Composite продолжил падение, в итоге потеряв за неделю более 12%. Данную тенденцию подхватили практически все мировые фондовые площадки, Dow Jones слетел за день на 3.12%, Nasdaq 3.52%, S&P 3.15%. Опасения по поводу того, что глубокие проблемы во второй по величине экономике мира приведут к существенному замедлению роста в глобальном масштабе, снизили у инвесторов аппетит к риску и развернули потоки carry trade в обратном направлении, повысив спрос на фондирующие валюты, такие как йена и евро. А тут еще и напряженность на границе Северной и Южной Кореи, да и Федеральный Комитет, судя по настроению его членов, с повышением учетной ставки спешить не хочет. Сегодня в азиатскую сессию паление региональных индексов продолжилось, а Shanghai Composite потерял еще 9%. В итоге спекулянты сокращали шорты по паре, а инвесторы покупали евро для закрытия заимствований, и вот подошли вплотную к отметке 1.1500.

Техническая картина и торговая стратегия.

Фундаментальных причин для продажи пары в данный момент нет. То, что ФЕД рано или поздно начнет неспешный цикл ужесточения монетарной политики, знают все, и это уже заложено в цене. Интрига лишь в том, когда будет сделан первый шаг, а в данный момент, вероятность того, что это будет в сентябре, переоценивается в негативную сторону. Пара забралась высоко, но для продаж желательно дождаться события, способного вернуть сентябрь на повестку дня. Технические индикаторы сильно перегреты на всех временных интервалах. Крепкий пласт сложных уровней: 1.1400, 1.1435 и 1.1465 преодолен, остался лишь 1.1500. Техника говорит о необходимости коррекции вниз, но, если на рынке паника и все хотят покупать, перегретый стохастик или круглая цена мало кого остановят. Восходящий импульс очень силен, однако покупать от текущих уровней на фоне экстремально перегрева крайне опасно. В качестве агрессивной стратегии на сегодня можно выбрать продажи, начиная от текущий уровней, или в случае очередной неудачи около 1.1500 со стопом выше, держа руку на пульсе фондовых индексов, особенно Shanghai Composite. Остерегайтесь ложных пробоев.

Short 1.1480, stop 1.1515, profit 1.1310, 1.1240, 1.1190