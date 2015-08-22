ОБОБЩЕННЫЙ ФОРЕКС-ПРОГНОЗ НА 24-28 АВГУСТА 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- для пары EUR/USD на начало недели было предсказано снижение пары до поддержки 1.1035, что и произошло – пара спустилась к заданной отметке 18 августа, а 19-го, отбившись от нее, ушла вверх – к заявленной цели 1.1280, где пребывала практически всю пятницу;

- для пары GBP/USD прогноз также можно считать удачным. Как и было сказано, сначала пара достигла высоты 1.5690, затем резко ушла вниз в зону 1.5550 (точнее – к 1.5560). После этого во вторник последовал также предсказанный отскок к верхней границе восходящего тренда – уровню 1.5690, на котором пара и окончила свою трудовую неделю;

- а вот предсказанный для USD/JPY боковой тренд продержался только первую половину недели, после чего США и Китай оказали «медведям» совсем не «медвежью услугу», и те радостно потащили пару в свою берлогу, которая оказалась на 250.0 пунктов ниже уровня начала недели;

- схожая ситуация сложилась и для пары USD/CHF. Как и в случае с японской иеной, в среду «медведи» помахали экспертам и индикаторам на прощание лапами и пустили пару под откос. Остановить это катастрофическое падение смог только сверхмощный уровень поддержки 0.9480, преодолеть который пара пыталась всю весну этого года.



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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- относительно будущего EUR/USD большинство аналитиков считает, что, достигнув сильного уровня сопротивления 1.1460, пара пробудет некоторое время в боковом тренде, опираясь на поддержку 1.1150. Существует и альтернативное мнение, согласно которому после нынешней коррекции пара вновь должна опуститься до уровня 1.0840. О показаниях индикаторов говорить сейчас не приходится: и на Н1, и на Н4 и на D1 они смотрят исключительно вверх. Даже на W1, в порядке компромисса, они согласились на боковой тренд. А вот графический анализ на Н1 настаивает на снижении пары в самом начале недели как минимум до уровня 1.1290;

- для пары GBP/USD 80% экспертов и 85% индикаторов предсказывают продолжение восходящего тренда с целью как минимум на уровне 1.5800. С таким прогнозом согласен и графический анализ на ТФ Н4. А вот если спуститься до тайм-фрейма Н1, мы увидим в начале недели продолжение краткосрочного бокового тренда в границах 1.5650÷1.5715. В случае же прорыва пары вниз, ключевой поддержкой должен стать уровень 1.5550;

- в прогнозах относительно USD/JPY 78% экспертов сходятся во мнении, что падение пары остановится в зоне 122.00, после чего мы сможем наблюдать ее отскок вплоть до сопротивления 124.60. В случае прорыва поддержки 122.00, пара имеет все шансы опуститься до уровня 120.20. Кстати, схожую версию поддерживает и графический анализ – сначала кратковременное снижение в зону 120.40÷121.20 с последующим отскоком к отметке 124.60;

- если говорить о будущем USD/CHF, то здесь и эксперты, и графический анализ считают, что 0.9400 является тем уровнем, от которого пара уйдет вверх – в зону 0.9700÷0.9750. При этом графический анализ не исключает, что рост пары начнется сразу же, начиная с понедельника. Если же говорить о долгосрочном прогнозе на ближайшие месяцы, то пара может опуститься до уровня 0.9100, а затем, развернувшись, все-таки достигнуть знаковой отметки 1.0000.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов

