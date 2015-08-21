EURUSD. Все выше и выше.

EURUSD

R4 1.1435 дневной максимум 18 июня

R3 1.1380 дневной максимум 4 июня

R2 1.1350 максимум 23 июня

R1 1.1300 психологический уровень

1.1290 текущая цена

S1 1.1230 дневной минимум 21 августа

S1 1.1190 дневные максимумы 12 и 13 августа

S2 1.1105 дневной минимум 20 августа

S3 1.1015 дневные минимумы 18 и 19 августа

Как и прогнозировалось, закрепившись в 1.11ой фигуре, на прошлой сессии пара продолжила восходящее движение и смогла преодолеть ключевое сопротивление на отметке 1.1220, сдерживавшее быков на протяжении почти двух месяцев. Особых фундаментальных катализаторов этого движения не было. Вышедшие вчера данные из США еще раз подтвердили более чем позитивную динамику жилищного сектора. Так, продажи домов на вторичном рынке выросли в июле на 2% до 5,59м, превзойдя прогнозы аналитиков. Это довольно хорошая новость для доллара, но, по иронии судьбы, а возможно и нет, выступавший в Джакарте глава ФЕДа Сан-Франциско Джон Вилямс, коснулся темы борьбы с раздуваемыми за счет дешевых кредитов мыльными пузырями на рынке жилья путем повышения учетной ставки. Он назвал подобный метод излишне дорогостоящим, особенно в условиях, когда макроэкономические показатели препятствуют достижению финансовой стабильности. Вряд ли это говорит о том, что он против ужесточения монетарной политики в текущий момент, напротив, до этого он заявлял, что учетную ставку можно повысить пару раз до конца текущего года. Скорее всего, он просто теоретизировал. Так или иначе, доллар не отреагировал на хорошие данные, а евро, поддерживаемое обратными потоками carry trade на фоне падения мировых фондовых индексов, ворвалось в середину 1.12ой фигуры.

Премьер министр Греции Алекс Ципрас вчера сообщил о том, что подает в отставку в связи с тем, что не оправдал выданный ему мандат доверия, а внеочередное голосование, требующее очередных расходов в этот кризисный период, назначено на 20 сентября. Эту новость сложно назвать хорошей для евро, но участники рынка не обратили на нее внимания, считая тему Греции закрытой, после утверждения третьей программы помощи всеми парламентами.

Техническая картина и торговая стратегия.

Прорыв ключевого уровня 1.1220 вернул полую силу восходящему импульсу и дальнейший рост к 1.1380, выглядит весьма вероятным. Дневные индикаторы направлены наверх и имеют еще достаточно места для продолжения движения, в то время как часовые уже достигли зон экстремальных значений, предвещая консолидацию в ближайшее время. Задача быков – удержаться в 1.12ой фигуре для очередного рывка вверх. Для тех, кто еще не купил на прорыве 1.1220, откат в область 1.1200-20 можно использовать для входа в длинные позиции. Фундаментальная атмосфера пока содействует дальнейшему росту и медведям для входа в рынок желательно дождаться более высоких уровней. В качестве агрессивной стратегии подходят продажи от текущих уровней с целью 1.1220-1.1200.

Buy limit 1.1210, stop 1.1090, profit 1.1275, 1.1345, 1.1375

Sell limit 1.1380, stop 1.1510, profit 1.1210, 1.1130, 1.1015