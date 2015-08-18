EURUSD ежедневная аналитика и торговая стратегия

EURUSD

R5 1.1280 максимум 29 июня

R4 1.1245 максимум 30 июня

R3 1.1215 максимум 10 июля и 12 августа

R2 1.1190 максимум 14 августа

R1 1.1125 максимум 17 августа

1.1065 текущая цена

S1 1.1050 часовой минимум 18 августа

S2 1.1000 часовой минимум 11 августа

S3 1.0960 минимум 11 августа

S4 1.0925 минимум 10 августа

Понедельник оказался очередным спокойным днем на рынке, обошедшимся без девальвации юаня и ознаменовавшимся очередным падением пары. Официальный курс китайской валюты даже укрепился на 0,1% по сравнению с пятничным и, вероятно, многие вспомнили слова главного экономиста Народного Банка Китая о том, что ослабление юаня завершилось, и в ближайшее время стоит ожидать лишь ее незначительных разнонаправленных колебаний. А если ситуация тут немного стабилизировалась и беспокоит участников рынка все меньше, о предстоящем через месяц заседании FOMC вспоминают все больше. Вероятность повышения учетной ставки в сентябре вновь оценивается выше, на уровне, примерно 50%, в связи с чем, ожидаемые к выходу в среду минутки привлекут к себе особое внимание. Если расстановка сил на голосовании изменилась в сторону ястребов по сравнению с предыдущими результатами, это может оказать определенную поддержку доллару. Однако, не стоит забывать, что это минутки заседания, проходившего в прошлом месяце, то есть до девальвации юаня, влияние которой на умы членов комитета оценить будет уже невозможно вплоть до 17 сентября непосредственно.

Пожалуй, позитивной новостью для евро можно назвать одобрение министрами финансов стан членов Евросоюза третьей программы помощи Греции. Важным открытым вопросом осталось участие в программе МВФ, критикующего ее за отсутствие списания хотя бы какой-то части непомерно большого для слабой экономики страны долга. Давать заразительный для других стран должников пример прощения невыгодно для Германии и, возможно, какие-то отголоски этой проблемы еще будут оказывать влияние на рынок. Пока же ее можно отложить в сторону и ждать основных событий недели: минуток FOMC в среду и индексов потребительских цен в США в четверг.

Техническая картина и торговая стратегия.

С потерей 1.1080 восходящий импульс практически заглох. Для его поддержания быкам нужно вновь закрепиться в 1.11ой фигуре и готовиться к штурму 1.1215, однако для этого нужна фундаментальная причина, но поддерживавшие ранее пару факторы выходят из фокуса рынка, а из тех событий, что ожидаются на этой неделе, ею может послужить лишь слабые данные по CPI в США. Дневные индикаторы пытаются развернуться вниз, часовые в данный момент находятся на нейтральных уровнях. Прорыв 1.1050 поставит под удар психологический уровень 1.1000, ниже которого медведи будут полностью контролировать ситуацию в среднесрочной перспективе. Продажи от более высоких уровней при неудаче в районе 1.1130-50 с целью 1.1060 и стоп переворотом выше 1.1215 на сегодня выглядят безопаснее. Покупки около 1.1050-60 также оправданы с технической точки зрения, но из-за отсутствия фундаментального драйвера рост пары пока может быть ограничен, поэтому отнесу эту стратегию к более рискованной.

Sell limit 1.1130, stop 1.1220, profit 1.1060, 1.1010

Buy limit 1.1055, stop 1.0980, profit 1.1125, 1.1175

Buy stop 1.1220, stop 1.1140, profit 1.1275, 1.1375