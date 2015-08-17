EURUSD ежедневная аналитика и торговая стратегия

17.08.2015

EURUSD

R4 1.1280 максимум 29 июня

R3 1.1245 максимум 30 июня

R2 1.1215 максимум 10 июля и 12 августа

R1 1.1190 максимум 14 августа

1.1090 текущая цена

S1 1.1080 минимум 13 августа

S2 1.1045 часовой минимум 12 августа

S3 1.1000 часовой минимум 11 августа

S4 1.0960 минимум 11 августа

Похоже опасения участников рынка относительно возможного начала «торговых войн» в связи с девальвацией юаня пошли на убыль в пятницу. После четверга Народный Банк Китая больше не менял официальный курс валюты, пытаясь всеми силами, вербальными и реальными интервенциями, убедить инвесторов в том, что дальнейшее ослабление юаня будет проходить умеренными темпами и не приведет к созданию нестабильности на мировых рынках.

Данные из Европы оказались не очень хорошими. ВВП практически всех крупнейших экономик союза немного не дотянули до прогнозируемых значений, а во Франции вообще была отмечена стагнация во втором квартале вместо ожидаемого роста на 0.2%. На рынок эти цифры не оказали значительного значения, так как в целом, с учетом греческого кризиса и замедления экономики Китая, дела в регионе идут пока не так плохо, да и внимание участников было больше приковано к встрече министров финансов Еврогруппы на которой обсуждалась недавно утвержденная парламентом Греции третья программа помощи.

А вот новости из-за океана заставили еще раз взвесить шансы повышения учетной ставки Федеральным Резервом не далее, чем в сентябре. Сначала рост индексов производственных цен в июле превзошел прогнозы аналитиков, что в условиях крайней озабоченности членов FOMC недостаточным ростом инфляционных показателей в последнее время, имеет важнейшее значение. Затем и показатель промышленного производства за тот же месяц вышел в два раза лучше, чем ожидалось. На этом фоне пара быстро отскочила от максимумов сессии в районе 1.1180 и остановилась в нерешительности около 1.1100, где и торгуется в данный момент, ожидая публикации ключевого показателя на этой неделе – индексов потребительских цен в США. Если тенденция роста производственных цен подтвердиться потребительскими, становиться в короткие позиции по доллару будет довольно опасным занятием какое-то время.

Техническая картина и торговая стратегия.

Восходящий импульс прошлой недели потерял свою динамику. Дневные индикаторы избавились от перегрева и находятся вблизи нейтральных уровней, в то время как часовые развернулись вниз. Фундаментальная картина также стала менее благосклонна к быкам. Основной движущий фактор роста пары – девальвация юаня, пока прекратил свое развитие и в ближайшее время может выйти из внимания участников рынка. Тогда главной темой вновь станет расширение процентного дифференциала, вероятность которого будет изменяться прямо пропорционально инфляционным показателям США, и, с учетом крепких производственных цен, до выхода показателя потребительских цен в среду, причин покупать пару будет мало. Прорыв ниже 1.1080 откроет дорогу к ключевым уровням 1.1045 и 1.1000, потеря которых нивелирует восходящий импульс, а для его продолжения нужен прорыв выше 1.1215 в ближайшее время. Пока же мы находимся ниже этого отметки, продажи от более высоких уровней с переворотом выше 1.1215 стали выглядеть предпочтительнее.

Sell limit 1.1145, stop 1.1220, profit 1.1055, 1.1010

Buy stop 1.1225, stop 1.1140, profit 1.1280, 1.1380.