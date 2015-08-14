EURUSD ежедневная аналитика и торговая стратегия

EURUSD

R4 1.1350 максимум 23 июня

R3 1.1280 максимум 29 июня

R2 1.1245 максимум 30 июня

R1 1.1215 максимум 10 июля и 12 августа

1.1140 текущая цена

S1 1.1080 минимум 13 августа

S2 1.1060 часовой минимум 12 августа

S3 1.1020 дневной минимум 12 август

S4 1.0960 минимум 11 августа

Вчера, после проведенной интервенции на валютном рынке в поддержку юаня, в которой принимали участие большинство государственных банков, Народный Банк Китая опубликовал заявление о предстоящем переходе к регулируемому плавающему валютному курсу. Также было заявлено о том, что для дальнейшего ослабления национально валюты нет реальных причин, после чего официальный курс был девальвирован еще на 1.1% третий день подряд. Кроме того, были наложены ограничения на отдельные предприятия по покупке доллара. Как ни странно, сам доллар на этом фоне отыграл часть недавних потерь, что некоторые аналитики связывают с определенным успокоением инвесторов, удовлетворенных усилиями китайского правительства по замедлению темпов девальвации юаня. Небольшую поддержку медведям оказали комментарии главного голубя в FOMC и по совместительству главы ФЕДа Нью Йорка Вильяма Дадли, который назвал снижение курса китайской валюты обоснованным, в том случае, если темпы замедления экономики страны были ранее недооценены, а также пространно намекнул, что время повышения учетной ставки приближается.

Экономические данные из США вышли смешанными и не оказали значительного влияния на рынок. Так, розничные продажи в июне оказались немного лучше прогнозов, в то время как стержневой показатель, не включающий продажи автомобилей, немного хуже прогнозов. Учитывая высокую предварительную оценку ВВП во втором квартале, на дальнейшую динамику розничных продаж можно смотреть с определенным оптимизмом.

Техническая картина и торговая стратегия.

По сути, фундаментальная атмосфера практически не изменилась за минувшие сутки, разве что участники рынка стали понемногу привыкать к ежедневной девальвации китайской валюты. Определенная коррекция восходящего движения пары произошла, что позволило часовым индикаторам избавиться от перегрева, однако дневные все еще в экстремальных зонах, предполагая продолжение консолидации или возможную очередную неудачу в случае нового штурма недавних максимумов в районе 1.1215. Восходящий импульс остается в полной силе и покупки от более низки уровней 1.1100 и 1.1080 по-прежнему выглядят предпочтительно. Прорыв 1.1215 откроет дорогу к 1.1280 и затем к майским и июньским максимумам в 1.14ой фигуре. С точки зрения долгосрочной динамики здесь, а возможно и раньше, вероятен разворот вниз, в направлении доминирующего тренда и лишь проход выше 1.1500 в корне изменит техническую картину. Покупки на прорывах сегодня могут оказаться невыгодными из-за определенного перегрева рынка.

Buy limit 1.1100, stop 1.0980, profit 1.1190, 1.1280.