Рынок труда растет, а доллар пока падает.

10.08.2015

EURUSD

R4 1.1130 максимум 27 июля

R3 1.1085 максимум 29 июля

R2 1.1050 верхняя граница нисходящего канала

R1 1.0995 максимум 3 августа

1.0980 текущая цена

S1 1.0850 минимум 5 августа

S2 1.0820 минимум 20 июля

S3 1.0810 минимум 27 мая

S4 1.0710 минимум 31 марта

Итак, одно из основных фундаментальных событий августа отыграно по первому, самому вероятному сценарию, из тех, что я описывал в предыдущей статье. В целом, все показатели оказались рядом со своими прогнозируемыми значениями. Сам Non Farm показал рост рабочих мест в июле на 215к, немного не дотянув до консенсуса в 223к, а данные за прошлый месяц были пересмотрены в сторону повышения с 223к до 231к, уровень безработицы и почасовые доходы в месячном исчислении остались прежними 5.3% и 0.2% соответственно. Как я и предполагал, на этом фоне пара сходила в обе стороны. Первой реакций рынка был рывок вниз до недавних минимумов около 1.0850 на том основании, что показатели вышли достаточно крепкими для того, чтобы участники рынка не переоценили вероятность повышения учётной ставки уже в сентябре в сторону понижения. Но ниже находятся уровни многомесячных минимумов 1.0800-20, остановившие медведей уже дважды в мае и июле. Были ли цифры достаточно хорошими для их очередного теста? Повышают ли они вероятность ужесточения монетарной политики США на следующем заседании? Что собственно изменилось? Да, рынок труда увеличивается более чем на 200к рабочих мест вот уже несколько месяцев подряд, уровень безработицы за последние 5 лет сократился с 9.8% до 5.3% и остается на минимальных значениях длительное время. То есть судя по этим цифрам, рынок труда здоров уже давно, какие тогда дополнительные признаки нужны членам FOMC для того чтобы поднять ставку и после этого спать спокойно? Возможно они ждут рост, продемонстрировавшего сокращение до многолетних минимумов неделей ранее показателя стоимости рабочей силы? Или остающегося на абсолютных минимумах индекса трудоспособного населения? Если это так, то поводов для оптимизма пока мало. Вероятно, так посчитали многие, а тут еще и пятница, конец рабочей недели, и евро на низких уровнях, хороший повод закрыть прибыльные шотры.

На предстоящей неделе экономический календарь относительно пуст. Разве что показатель розничных продаж в США, предстоящий к выходу в четверг, вызовет определенный интерес участников рынка. Также сегодня состоится заседание ФЕДа Атланты, на котором будут выступать члены FOMCа Локхарт и Фишер. Однако, мнение первого из них, виновника укрепления доллара в минувший вторник, мы уже слышали, вряд ли оно изменилось за минувшие дни.

Технический анализ и торговая стратегия.

В отсутствии новостей приходится идти по приборам, а они подсказывают следующее: дневные индикаторы пытаются развернуться наверх от нейтральных уровней, в то время как часовые направлены вверх, умеренно перегреты, но имеют еще достаточно места для продолжения движения. Очередная неудача в 1.08ой фигуре разочаровала медведей, однако для развития краткосрочного восходящего импульса паре необходимо пройти уровень 1.10 в ближайшее время и закрепиться в 1.10ой фигуре, а затем преодолеть верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала, которая в данный момент находится около 1.1050. Пока же канал остается в силе, продажи по-прежнему выглядят привлекательнее. В качестве консервативной стратегии подойдет неудача около 1.1000. Для агрессоров будут интересны покупки при прорыве 1.1050 с начальной целью 1.1130, где в случае успеха можно будет ожидать значительного развития коррекции вплоть до 1.1460-1.1500.

Sell limit 1.0990, stop 1.1060, profit 1.0860.

Buy stop 1.1060, stop 1.0985, profit 1.1120, 1.1280.





