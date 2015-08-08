Oбобщенный форекс-прогноз на 10-14 августа 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- практически все, что было предсказано для EUR/USD, оказалось верным. Согласно прогноза, пара должна была находиться в боковом тренде, совершая колебания вокруг Pivot Point 1.0970. В качестве поддержки указывалась зона 1.0820. В течение недели «медведи» неоднократно прижимали пару к этой зоне, но после нескольких неудачных попыток прорвать ее сдались, и пара «образцово» окончила неделю на уровне Pivot Point - 1.0960÷1.0970;

- а вот предсказанный для GBP/USD боковой тренд продержался только до четверга. В конце недели паре удалось прорвать поддержку в зоне 1.5510÷1.5520 и, хотя и не надолго, опуститься вниз, достигнув дна на уровне 1.5425;

- относительно поведения USD/JPY оказались правы индикаторы и 11% экспертов. Первые говорили о том, что сразу же, с понедельника, пара начнет восходящее движение, вторые же утверждали, что в результате этого движения пара наконец достигнет высоты 125.00, что и произошло. Затем, по предсказаниям графического анализа, пара должна была резко рухнуть вниз, что она и проделала в пятницу на новостях из США, достигнув сильной поддержки в зоне 124.15;

- для USD/CHF на прошедшей неделе индикаторы почти единогласно предсказывали рост до высот в зоне 0.9730÷0.9750. Пара не только выполнила поставленную задачу, но и перевыполнила ее, поднявшись еще на 100.0 пунктов.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- относительно будущего EUR/USD 36% экспертов считают, что пара должна снизиться до 1.0800; еще 45% говорят о том, что пара пробьет эту преграду и уйдет еще дальше вниз – к поддержке в зоне 1.0650÷1.0700. Эту версию поддерживают и индикаторы на D1. Что же касается оставшихся 19% экспертов и индикаторов на H4, то они настаивают на краткосрочном продолжении восходящего тренда до уровня 1.1000÷1.1050, после чего направление движения пары все-таки должно поменяться с севера на юг;

- для пары GBP/USD большинство аналитиков и индикаторы предсказывают дальнейшее снижение и переход в зону 1.5340÷1.5400. При этом, в целом соглашаясь с «коллегами», графический анализ делает небольшое уточнение: перед тем, как уйти вниз, пара еще некоторое время может пробыть в боковом коридоре между 1.5460 и 1.5540 и попытаться пробить сопротивление, стремясь к высоте 1.5800. Даже если это ей удастся, «быкам» не стоит праздновать победу, поскольку, через 2-3 дня пара все равно должна резко уйти вниз;

- пара USD/JPY с большой долей вероятности попытается достичь июньского максимума и даже немного превысить его, покорив отметку 126.00. После этого, согласно графического анализа, пару ожидают боковое движение в коридоре 124.15÷125.80 и усиленные попытки уйти вниз к поддержке в зоне 122.50;

- последняя пара обзора - USD/CHF. Здесь и эксперты, и индикаторы, и графический анализ сходятся во мнении, что, перевыполнив план прошедшей недели, пара перейдет в боковой тренд с Pivot Point на уровне 0.9840. При этом «быки» не оставят своих намерений достичь знаковой отметки 1.0000, хотя основным сопротивлением на ближайшей неделе станет уровень 0.9900. Поддержки на уровнях 0.9800 и 0.9710.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов

