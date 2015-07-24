Золото заканчивает худшую свою неделю с октября

Золото к 17.04 мск стоит 1 083,80 доллара за тройскую унцию с поставкой в августе. Таких низких котировок рынок не видел с ноября 2009 года. Новое усиление доллара сегодня вызвало очередную волну распродаж.

В течение всего текущего года золото находится под давлением ожиданий подъема процентной ставки ФРС, впервые почти за 10 лет. Настроения инвесторов по отношению к золоту остаются негативными, и, судя по всему, на рынке сохранится понижательная тенденция.

Спад «золотых» цен поддерживается снижением запасов в SPDR Gold Trust, самом крупном «золотом» биржевом фонде мира. Сейчас их размер дошел до самого низкого с сентября 2008 года показателя.

В своей записке для инвесторов Bank of America пишет: «Рост номинальных ставок и темпы инфляции создали самый медвежий коктейль для золота за последние 43 года. Таким образом, мы подтверждаем свое мнение о том, что цены на золото вряд ли вырастут на фоне витка ужесточения монетарной политики ФРС. В 2016 году золото может опуститься и ниже $1000 за унцию».

Физический спрос в Индии и Китае остается слабым.