Дайджест 6-10 июля: Могут ли страны БРИКС отвергнуть доллар и выгоден ли Grexit для России

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Подведение итогов саммитов ШОС и БРИКС. Могут ли государства БРИКС отказаться от доллара?
- Russia Today: Владимир Путин сегодня подведёт итоги саммитов ШОС и БРИКС
- Коммерсант: Между миром и Уфой. Как лидеры пяти стран БРИКС задумали новый миропорядок
- Deutsche Welle: Страны БРИКС создают свой резервный валютный фонд
- BBC Russian: Могут ли страны БРИКС отказаться от доллара?
- Вести Экономика: Панкин: идея создания банка ШОС распадается
- Российская Газета: Путин и Каримов обсудили вступление в ШОС ядерных держав
- MQL5 Blogs: Три причины, почему саммит БРИКС на этой неделе очень важен
- Deutsche Welle: Два в одном: Чего ждать от саммитов БРИКС и ШОС в Уфе?
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
- РБК: Мифы о России: можно ли избавиться от сырьевого проклятия?
- Forbes: Политика ЦБ: от «валютного» коридора к «нефтяному»
- Reuters: ЦБ оценил отток капитала из РФ во II кв в $20 млрд
- Коммерсант: Минфин переводит деньги в цифру. Правительство дало старт электронному бюджету
- Коммерсант: Саудовские инвесторы присматривают крупные стройки. Аравийский суверенный фонд готов вложить в Россию $10 млрд
- MQL5 Blogs: Мнение: роман между Россией и Китаем может быть непрочным
- РБК: Белоруссия попросила у России кредит на $3 млрд
- Deutsche Welle: "Турецкий поток" умирает, да здравствует "Северный поток II"
- Новая Газета: Почему российское правительство воюет на полуострове с Партией регионов и как долго еще Сергей Аксенов будет во власти
- Forbes: Ольга Голодец: «Доходы Крыма оказались лучше наших прогнозов»
- РБК: Силуанов и Кудрин назвали сроки выхода России из кризиса
- РБК: Кризис заставил россиян изменить модель потребления
- Reuters: Покупки россиян за рубежом упали на рекордные 27% - исследование Citi
- Deutsche Welle: Дефицит бюджета РФ за 6 месяцев достиг почти 900 млрд рублей
- РБК: Катастрофы и откаты: как разваливается Россия
- MQL5 Blogs: МВФ снизил прогнозы глобального роста
- MQL5 Blogs: У развивающихся рынков новая головная боль: дешевеют биржевые товары
Новости валютного, сырьевого и фондового рынков: прогнозы, аналитика
- Российская Газета: Финансисты оценили вероятность валютного кризиса
- Коммерсант: Греческий кризис ослабит рубль. Об этом предупредил министр экономики Алексей Улюкаев
- Российская Газета: Медведев: Россия заинтересована в сильной европейской валюте
- Вести Экономика: Рубль. Шансов на укрепление почти нет
- Вести Экономика: Банк России забыл про рубль?
- Вести Экономика: И все-таки драхма?
- РБК: Иран заявил о готовности удвоить экспорт нефти после отмены санкций
- Deustche Welle: Кто больше виноват в обвале цен на нефть: Греция, Иран или Китай?
- Reuters: IEA считает возможным дальнейшее снижение цен на нефть
- MQL5 Blogs: Заменят ли роботы-аналитики живых специалистов?
- Вести Экономика: Кто и как заставил рынки расти
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Forbes: «Скорее корректировка, чем коллапс»: как кризис в Китае бьет по российскому бизнесу
- Коммерсант: Третья сторона слияния. Сделку "Возрождения" и Абсолют-банка могут осложнить новые инвесторы
- Вести Экономика: Украинские банки требуют от Москвы компенсации
- Коммерсант: Финансовые пирамиды уходят в тень. Компаниям запретили публично привлекать средства граждан
- Вести Экономика: ЦБ: все меньше банков, предлагающих подъем ставки
- Коммерсант: Манипулирование без границ. ЦБ раскрыл российско-кипрскую схему с акциями "Мечела"
- BBC Russian: США: суд разрешил блокировать $300 млн по делу МТС и Vimpelсom
- Reuters: Промсвязьбанк присоединяет самарский Первобанк Михельсона
- Deutsche Welle: Siemens и Россия: Как турбину построить и санкции не нарушить
- РБК: Trafigura обошла других трейдеров по закупкам у «Роснефти»
- Вести Экономика: "Роснефть" и Essar подписали контракт на 10 лет
- Deutsche Welle: Ашхабад заявляет, что "Газпром" не платит за туркменский газ
- Forbes: Власть и деньги — 2015. Рейтинг доходов госслужащих
Главное в мире
- MQL5 Blogs: Движемся навстречу кредиторам? Греция прислала план реформ
- Deutsche Welle: Комментарий: Выгоден ли России Grexit?
- РБК: Греческое «нет»: как Ципрас похоронил идею европейского единства
- Euronews: Новый министр финансов Греции не хочет раздражать кредиторов
- Новая Газета: Пуэрто-Рико — островная территория, находящаяся под управлением США, не может выплатить долг в размере 72 млрд долларов
- Вести Экономика: Что объединяет Грецию, Кипр и Пуэрто-Рико?
- BBC Russian: Пресса Британии: "кукурузная дипломатия" Украины и Китая
- MQL5 Blogs: Вмешательство правительства в китайский рынок было большой ошибкой
- Вести Экономика: Слабая иена поддержала японских промышленников
- Euronews: Китай: волатильность рынка остается высокой
- MQL5 Blogs: После Греции и Китая под угрозой - Латинская Америка
- MQL5 Blogs: Повышению ставок - красный флаг? ФРС обеспокоена за свою экономику из-за Греции
- Deutsche Welle: Меркель: Перспектива вступления в ЕС важна для балканских стран