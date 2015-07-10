Дайджест 6-10 июля: Могут ли страны БРИКС отвергнуть доллар и выгоден ли Grexit для России
Аналитика и прогнозы

Дайджест 6-10 июля: Могут ли страны БРИКС отвергнуть доллар и выгоден ли Grexit для России

10 июля 2015, 11:38
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Подведение итогов саммитов ШОС и БРИКС. Могут ли государства БРИКС отказаться от доллара?

Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть

Новости валютного, сырьевого и фондового рынков: прогнозы, аналитика

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