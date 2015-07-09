Заменят ли роботы-аналитики живых специалистов?

Каждый день на Уолл-стрит штампуются миллионы слов, на которые инвесторы опираются при покупке или продаже активов. Объем биржевых отчетов, новостей и аналитики огромен. Но, возможно, уже в скором времени большая часть этих сообщений будет генерироваться искусственным интеллектом.

Автоматизация финансовых услуг растет в геометрической прогрессии. Компьютеры и алгоритмы взяли на себя традиционную работу трейдеров, клерков и финансовых консультантов. Теперь хозяева стартапов используют искусственный интеллект еще и для того, чтобы писать новости, аналитику и биржевые отчеты для банков и финансово-сервисных компаний. Есть целый ряд компаний, которые предлагают финансовым компаниям автоматизированные отчеты. В последние годы услуга эта набирает обороты: технологии усложняются, машинное обучение успешно осуществляется, а банки, в свою очередь, ищут пути сокращения расходов и повышения эффективности.

Программы, используемые поставщиками автоматизированных новостных сообщений, по существу, анализируют данные из баз данных, подшивок и внутренней документации. Затем они используют алгоритмы синтеза информации и формируют новые тексты. Как правило, компании отказывают публично обсуждать детали такого сотрудничества — к примеру, стоимость предоставления услуг «автоматизированного журналиста». Но в целом, программное обеспечение может быстро и дешево генерировать информационные сводки, а это позволяет компаниям публиковать больше отчетов и маркетинговых материалов.

К примеру, швейцарский банк Credit Suisse использует «автоматического журналиста», чтобы обеспечить тысячи своих корпоративных клиентов своевременными биржевыми сводками. Различные инвестиционные компании с помощью аналитических алгоритмов рассказывают клиентам, каким именно образом и по какой стратегии вложены их средства.

Тем не менее, возможности автоматизированных «писателей» остаются ограниченным. Критики искусственного интеллекта напирают на основное слабое место: по-прежнему, остается проблема с качественной обработкой информации. Так, живой аналитик поддерживает человеческие отношения с руководителями и клиентами компании, а еще он умеет искать нюансы в комментариях экспертов. Алгоритм пока не способен распознавать интонационные и смысловые нюансы вербальных интервенций.

По мнению Барри Харвитца, главного операционного директора инвестиционно-аналитического отдела UBS AG, аналитические отчеты, к которым не добавлено объяснение происходящего, только увеличивают "белый шум" на рынке. Крупные брокерские компании уже генерируют автоматически более 30 000 научных докладов ежегодно, однако их клиентам просто рассказывают, что происходит, не объясняя природы явлений.

Оптимисты говорят, что качественная аналитика в исполнении компьютера — всего лишь вопрос времени. Многие инвестиционные компании по всему миру сейчас используют алгоритмы для того, чтобы рассчитать оптимальную корзину для инвесторов.

Дебаты о том, что институт финансовых аналитиков будет уничтожен с помощью алгоритмов, очень горячи. Сейчас, по словам Уильяма Траута, старшего аналитика консалтинговой компании Celent, можно не волноваться, но смена человеческого интеллекта на искусственный в этой сфере произойдет, и довольно быстро.

В целом, количество профессий, которые могут быть заменены автоматическими программами, волнует сегодня очень многих. Исследование Оксфордского университета от 2013 года показало, что таких специальностей сейчас около 700. Финансовые аналитики в этом списке есть, но их позиция безопаснее, чем порядка 70% других специалистов. А вот рабочее место технического писателя безопаснее, чем только 25% других из составленного списка.

Некоторые крупные брокерские компании в последние годы сократили количество нанимаемых аналитиков. Число аналитиков на рынке будет продолжать падать именно за счет крупных фирм: мелкие продолжают нанимать таких специалистов.

Что касается компаний, предоставляющих соответствующие технологии на рынок, то они настаивают на том, что их цель — не замена полноценных специалистов. Аналитики, по их словам, перегружены работой, и автоматизация призвана помочь им, освободить им руки для выполнения более важных и «умных» функций.