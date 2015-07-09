Повышению ставок - красный флаг? ФРС обеспокоена за свою экономику из-за Греции

Федеральная резервная система боится, что Греция может больно ударить по экономике США. Это заставит ФРС вновь взять паузу в вопросе о повышении ставки.

По сравнению с апрельским заседанием ФРС, члены банковского комитета сейчас более обеспокоены воздействием Греции на Соединенные Штаты. "Многие участники выразили озабоченность тем, что неудача сотрудничества Греции и ее кредиторов может привести к сбоям на финансовых рынках в Еврозоне, а потом этот эффект отразится и на Соединенных Штатах", - сказано в протоколе двухдневного заседания ФРС от 16 июня.

Многое уже произошло с той июньской встречи ФРС. Греция теперь просит третий этап помощи, китайский фондовый рынок застопорился, когда правительство попыталось поддержать его, а Пуэрто-Рико по-прежнему под угрозой дефолта по своим долгам.

Глава ФРС Джанет Йеллен предложит обновленный взгляд на перспективы банка в связи с греческим вопросом в своей речи в пятницу. "Комитет ФРС признает, что Греция создает риск для прогнозов, но, в конечном счете, они думают о том, как это влияет на экономику США", - говорит Люк Тилли, главный экономист Wilmington Trust Investment Advisors. Тилли считает возможным, что ФРС еще повысит ставки дважды в этом году, начиная с сентября.

Йеллен и другие члены комитета должны определить этим летом, должны ли эти события задержать повышение ставки ФРС. Экономика США не подвергается прямому воздействию греческого кризиса, но это все связано с экономикой Европы, и если экономики стран, как «домино», начнут падать в еврозоне друг за другом, американская экономика тоже может пострадать.

Многие экономисты считают, что ФРС повысит ключевую процентную ставку в сентябре, и этот шаг будет означать, что экономика почти полностью оправилась от Великой рецессии. Ставки в США находятся около нуля с конца 2008 года.

Некоторые эксперты считают, что Греция будет иметь ограниченное влияние на мнение ФРС в вопросе о потенциальном «старте» повышения ставок. У регулятора есть две большие цели: улучшить рынок труда и добиться роста инфляции до 2%. Рынок труда становится лучше в последнее время, но инфляция по-прежнему низкая. Если Греция или Китай сильно помешают этим планам, то, по всей видимости, ФРС может отложить сентябрьское повышение ставки. Тем не менее, комитет ФРС подтвердил, что он хочет начать повышение ставки в этом году.