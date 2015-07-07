У развивающихся рынков новая головная боль: дешевеют биржевые товары

У развивающихся рынков к сегодняшнему моменту было более чем достаточно проблем. Достаточно упомянуть хотя бы перспективу повышения ставок ФРС или греческий кризис — постоянный стресс последних месяцев. К этому «компоту» сегодня добавляется еще и резкое падение котировок биржевых товаров.

Это повлияло на валюты в развивающихся странах по всему миру. Южноафриканский рэнд, российский рубль, колумбийское и чилийское песо — вот примеры валют, которые зависят от экспорта сырьевых товаров. Все они сегодня упали.

Даже Мексика, которая меньше других пострадала от продолжающегося удешевления нефти (благодаря сильному промышленно-экспортному сектору и ряду разумных мер хеджирования) сейчас страдает. Мексиканское песо, восьмая по популярности мировая валюта, часто торгуется инвесторами в качестве «проводника» для менее ликвидных валют на развивающихся рынках. Сегодня оно упало до рекордно низкого уровня. Инвесторы сокращают свое вхождение в рисковые активы.

На многих развитых рынках та же проблема. Яркий пример — австралийский доллар, который потерял сегодня к американцу 0,95%: AUDUSD к 18.22 мск находится на 0,7427. На австралийца давит печальная судьба Китая, который, по многим прогнозам, вынужден будет снизить свое потребление металлов. Падает и новозеландский доллар: киви потерял сегодня к USD 0,55% до отметки 0,6648. Экономика Новой Зеландии тесно связана с мировыми ценами на молоко: молоко тоже дешевеет.

Золото пока еще держится, но остальные товары начинают резко дешеветь. Эффект домино вызывается отсутствием аппетита к риску относительно EM-валют (валют развивающихся рынков). Там сейчас действует слишком много пересекающихся потоков.

Однако не всё так плохо: 50%-ное падение цен на нефть в прошлом году сильно ударило по экспортерам нефти — таким, как Бразилия и Россия, зато пошло на руку крупным импортерам. К примеру, в Индии, на Филиппинах и в Таиланде резко сократились затраты на электроэнергию. Индийская рупия на сегодняшний день — самая «удачливая» EM-валюта II квартала: она выросла к доллару на 0,3%.