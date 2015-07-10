Движемся навстречу кредиторам? Греция прислала план реформ

Вчера поздно вечером греческое правительство направило еврогруппе 12-страничный план реформ, который те должны рассмотреть и согласовать в течение двух суток. Возможно, именно этот план станет основой для новой программы помощи Афинам.

Важнейшие вопросы решались в эти дни в Греции — в частности, обсуждались реформы, связанные с бюджетом, преобразованием пенсионной системы и реформой на рынке труда. Но пока не ясно, достаточно ли этого для получения новых кредитов, сомневается эксперт из The Wall Street Journal.

К примеру, Греция сейчас уже согласна увеличить НДС, налоги на рестораны, а также отменить льготы для островов — тогда планируется получить больше поступлений в бюджет, на 1% ВВП в год. Также не исключается сокращение расходов в пенсионной системе. Фактически Греция согласилась принять предложения европейских кредиторов, выдвинутые в последний раз (26 июня) и после отвергнутые греками на референдуме.

Кроме этого, Греция предложила снова реструктурировать долги и выделить 35 млрд евро, чтобы поддержать экономический рост, сообщает Bloomberg. "Греки явно пошли на значительные уступки, приняв ряд последних требований кредиторов. Посмотрим, захотят ли кредиторы дополнительных мер бюджетной экономии", - говорит аналитик Daiwa Capital Markets Крис Сциклуна. По информации издания Financial Times, данный план реформ разработали вместе с Европейской комиссией и правительством Франции, которые верят в будущее Греции.

Данный план изменений сегодня должен рассмотреть греческий парламент, а завтра его обсудят министры финансов еврозоны и будут решать, станет ли он основной для соглашения.

До сих пор против списания греческих долгов выступает Германия, хотя евросовет давно был готов ответить «на реалистичные предложения со стороны Греции» «реалистичными предложениями по обеспечению устойчивости долга». Тогда все будут в выигрыше. Напомним, что Греция в среду подала заявку о предоставлении финансовой помощи по линии Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Воскресенье - это крайний срок, когда на саммите ЕС должны принять политическое решение в отношении финпомощи Греции. Если решение не примут, начнется сценарий выхода страны из еврозоны.