МВФ снизил прогнозы глобального роста

Вчера Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2015 год с 3,5% до 3,3%, принимая во внимание влияние слабых данных американской экономики. Однако глобальный финансовый институт оставил неизменными перспективы роста на 2016 год: мировая экономика по-прежнему должна вырасти на 3,8%, даже несмотря на долговой кризис в Греции и неустойчивость на китайских фондовых площадках.

Как уже сказано выше, большая часть вины на глобальное замедление возлагается на снижение прогнозов роста США. Так, в I квартале американская экономика снизилась: сказались обильные снегопады, рост доллара и проблемы в портах Западного побережья.

Экономика США, по прогнозу МВФ, вырастет в этом году на 2,5%. В апреле прогнозировался рост на 3,1%.

Для роста в еврозоне прогноз сохранился, даже несмотря на риск выхода Греции из единой валютной зоны. «Стресс-тесты последних 10 дней успокаивают нас и заставляют думать, что если даже в Греции дела пойдут плохо, на остальном мире это практически не скажется», — сказал Оливье Бланшар, главный экономист МВФ.

А вот Китай с его падением повлиял на удешевление сырьевых товаров — как следствие, омрачается экономический рост развивающихся стран. Кроме того, на Emerging Markets сказались и внутренние, геополитические факторы: нефтяной скандал в Бразилии, санкции против России и т. д.

В заключение представители МВФ повторили свое предупреждение о том, что резкие сдвиги цен на активы и волатильность финансового рынка могут нарушить эти прогнозы.